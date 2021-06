Klasztor Pokamedulski w Wigrach odzyskał dawny blask

Zadanie było kosztowne, pracochłonne i trudne. Wykonane prace pozwoliły nie tyko na remont eremów, czyli domków, w których zamieszkiwali zakonnicy, ale także na odkopanie prawie całkowicie zasypanych piwnic znajdujących się pod nimi. Teraz pełnią funkcję galerii. Remont eremów to jedno z największych zrealizowanych w kompleksie klasztornym przedsięwzięć.

Piotr Gliński dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że klasztor w Wigrach odzyskuje dawny blask.

– To jest bardzo piękny moment podsumowania ciężkiej pracy – mówił prof. Piotr Gliński. Dodał, że pieniądze, dzięki znakomitej pracy kontrahentów wydawane są bardzo dobrze.

Wicepremier zaznaczył również, że obecny rząd stawia na ochronę dziedzictwa kulturowego. Jak podkreślał „zwiększony o 40 proc. został budżet resortu kultury, można też sprawniej wydawać środki europejskie”.

Za wsparcie finansowe przekazane przez instytucje państwowe i samorządowe na remont i odrestaurowanie zespołu klasztornego dziękował biskup diecezji ełckiej Jerzy Mazur.

– Byłoby nam bardzo trudno z własnych środków wyremontować ten piękny obiekt – podkreślił.

Wyremontowane eremy zostały udostępnione zwiedzającym, a każdy z nich opowiada historię tego miejsca i osób, które otarły się o wzgórze wigierskie.

– Może służyć wszystkim ludziom, zwiedzającym i odpoczywającym. Przyjeżdżają tu nie tylko Polacy ze wschodu i zachodu, ale także osoby narodowości litewskiej. Ośrodek stał się miejscem spotkań różnych kultur, by w ten sposób wypełnić wolę fundatora – mówił ks. Jacek Nogowski, proboszcz wigierskiej parafii.

Biskup Mazur odnosząc się do współczesnej roli klasztoru nawiązał do słów Jana Pawła II.

– „Wiara jeżeli nie staje się kulturą jest wiarą nieprzyjęta w pełni, nieprzemyślaną i nieprzeżytą”. Dlatego to miejsce jest miejscem głoszenia Słowa Bożego, miejscem wymiany myśli, miejscem spotkań i cieszę się, że te spotkania tu stają się coraz częstsze – powiedział duchowny.

Trwający ponad trzy lata remont eremów to nie jedyny duży projekt zrealizowany w ostatnich latach. W 2018 r. w klasztorze wyremontowano Dom Królewski i kaplicę Kanclerską, w której znajdują się apartamenty papieskie. Remont tych obiektów kosztował prawie 14 mln zł, z czego ponad 9,5 mln zł to fundusze unijne przekazane przez samorząd.

***

Pokamedulski klasztor w Wigrach, często określany jest mianem perełki Suwalszczyzny - należy również do najpiękniejszych zabytków w Polsce. Ten wspaniały obiekt, usytuowany nad jeziorem Wigry, powstał w drugiej połowie XVII w., kiedy to z Włoch do Polski sprowadzono zakon kontemplacyjny kamedułów. Klasztor został zniszczony w czasie II wojny światowej. Ocalał tylko zabytkowy kościół. Zabudowania klasztorne państwo odbudowało po wojnie. Obiekty należą do kurii w Ełku. W 2011 r. przestał tam działać Dom Pracy Twórczej prowadzony przez ministerstwo kultury od 1975 r. Od 1 maja 2011 r. obiektem opiekuje się Fundacja Wigry Pro.

Właśnie w wigierskim klasztorze i jego okolicach, jako jeszcze student seminarium, a następnie jako Biskup Krakowski lubił przebywać Karol Wojtyła. Po wielu latach z ogromnym ukojeniem wrócił tutaj jako Papież Jan Paweł II, odpoczywając w trakcie pielgrzymki w 1999 r.

Edyta Kieżel-Chodakowska, Małgorzata Sawicka

red.: Aneta Kursa

fot.: Mateusz Duchnowski