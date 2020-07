Już niebawem piąty Domowy Salon Ambientu

Domowe Salony Ambientu to zapoczątkowany w kwietniu br. cykl koncertów transmitowanych on-line, których formuła odpowiadała wprost nie tylko ówczesnej sytuacji społeczno-epidemiologicznej, ale przede wszystkim społecznemu zapotrzebowaniu na udział w wydarzeniach muzycznych o wysokim ładunku artystycznym.





Ambient na rodzimej scenie kulturalnej gości na większą skalę dzięki Up To Date Festival już od dekady. Dziś, dzięki konsekwencji i wsparciu publiczności, możemy cieszyć się jednymi z najciekawszych wydarzeń muzycznych w kraju. Cykl wydarzeń o nazwie „Salon Ambientu” rozpoczął się w Białymstoku i wywodzi się z działań festiwalu Up To Date oraz kolektywu Technosoul. Dotychczas odbyło się kilkadziesiąt edycji w wielu miastach Polski. Organizatorzy Salonu Ambientu, skupiają się na popularyzowaniu takich gatunków jak ambient, modern classical, IDM czy noise. Kulminacyjnym momentem roku jest Centralny Salon Ambientu odbywający się w ramach festiwalu Up To Date rokrocznie we wrześniu.

Partnerem Up to Date Festival jest Województwo Podlaskie

źrodło: Up to Date Festival

oprac. Aneta Kursa