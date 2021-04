Jerzy Maksymiuk świętuje urodziny

Urodził się 9 kwietnia 1936 r. w Grodnie. Kilka lat później jego rodzina przeprowadziła się do Białegostoku. Zamieszkali w dzielnicy Bojary. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 10, rozpoczął też naukę w szkole muzycznej założonej przez Helenę Frankiewiczównę.

Po ukończeniu podstawówki wyjechał do Warszawy, gdzie kontynuował edukację w liceum muzycznym. Często podkreśla swoje przywiązanie do Białegostoku i Podlaskiego.



Wśród wielu laurów, odznaczeń i tytułów, którymi honorowano artystę, są też te związane z naszym regionem. Jerzy Maksymiuk jest m.in. Honorowym Dyrygentem Opery i Filharmonii Podlaskiej i laureatem Honorowej Odznaki Województwa Podlaskiego - najwyższego odznaczenia Samorządu Województwa Podlaskiego przyznawanego osobom, które wybitnie przyczyniły się do promocji i rozwoju regionu.

***

Jerzy Maksymiuk ukończył studia muzyczne, uzyskując trzy dyplomy - z pianistyki, kompozycji oraz dyrygentury. W 1961 roku został laureatem I nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, jednak pianistykę porzucił na rzecz dyrygentury. Jego mistrzowskie interpretacje dzieł muzyki klasycznej i współczesnej, zarejestrowane zostały przez wiele krajowych i zagranicznych wytwórni fonograficznych na ponad stu płytach. Wielokrotnie honorowano je również prestiżowymi nagrodami., m.in. „Wiener Floeten Uhr”, „Gramophone Award” czy statuetkami „Fryderyka”.

Przez wiele lat współpracował z renomowanymi polskimi i zagranicznymi zespołami, takimi jak Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, BBC Scottish Symphony Orchestra w Glasgow, English National Opera, London Symphony Orchestra, Orchestre National de France czy Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. W 1972 roku założył Polską Orkiestrę Kameralną, wkrótce przez wielu krytyków uznaną za jedną z najlepszych orkiestr świata. POK pod batutą Maestro gościła na najbardziej prestiżowych estradach jak m.in. Carnegie Hall, London Proms czy Wiener Musikverein. Zespół ten w 1984 roku przekształcił się w orkiestrę Sinfonia Varsovia.

Maestro Maksymiuk zawsze propagował muzykę współczesną - w różnych krajach dokonał prawykonań ok. 200 współczesnych utworów. Strathclyde University w Glasgow uhonorował go tytułem „Doctor of Letters”, Elgar Society przyznało mu natomiast prestiżowy złoty medal za popularyzowanie muzyki Edwarda Elgara. Jako członek komisji repertuarowej oraz jeden z założycieli Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej był współtwórcą najważniejszego krajowego festiwalu muzyki współczesnej „Warszawska Jesień”.

Jerzy Maksymiuk został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a także najwyższą godnością akademicką, tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku.

oprac.: Aneta Kursa

red.: Władysław Tokarski

biogram za Ministerstwo Kultury,

Dziedzictwa Narodowego i Sportu

fot.: archiwum UMWP