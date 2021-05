Janowskie Święto Tkactwa i Tradycji. Festiwal, konkurs, warsztaty

Na pierwszy ogień – konkurs na tkaninę dwuosnowową.

„W kręgu tradycji – tkanina inspirowana dywanem z XVIII wieku”

To już 29. edycja tego najstarszego w Podlaskiem konkursu etnograficznego, dzięki któremu zachowane i promowane są tradycje tkackie. Kierowany jest do tkaczek i tkaczy z całego regionu oraz województw ościennych. Zgłaszać do niego można tkaniny wykonane zgodnie z tradycją, czyli z przędzy wełnianej, na ręcznych krosnach, unikatową techniką dwuosnowową, wytkane w tradycyjnych wymiarach i zgodne z ogłoszonym tematem.



Zgłoszenia należy kierować do GOKSiT w Janowie do końca maja br. Prace będą przyjmowane do 16 sierpnia br. Podsumowanie konkursu oraz otwarcie wystawy odbędzie się w janowskiej Izbie Tkactwa Dwuosnowowego 12 września br., w trakcie festiwalu „Janowskie Święto Tkactwa i Tradycji”.

Tkackie warsztaty

Na okres wakacyjny, czyli w lipcu i sierpniu, zaplanowano warsztaty tkackie dla osób, które chcą nauczyć się techniki tkackiej dwuosnowowej i zapoznać z lokalnym dziedzictwem kultury. Uczestnicy poznają wszystkie etapy – od przędzenia, snucia, przygotowania krosna, do tkania.



Samodzielnie wykonają tkaniny dwuosnowowe, a także zapoznają się z historią janowskiego ośrodka tkackiego. Warsztaty poprowadzą janowskie mistrzynie tkactwa, a odbywać się będą w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie.

„Święto Tkactwa i Tradycji”

Największym wydarzeniem będzie festiwal „Święto Tkactwa i Tradycji” zaplanowany na 12 września br. na zewnątrz Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie. W jego ramach odbędą warsztaty i pokazy rękodzielnicze, m.in.: garncarstwa, kowalstwa, rzeźbiarstwa, łyżkarskie, wikliniarskie, zabawkarskie oraz wiele innych. Poprowadzą je wybitni twórcy, należący do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, których pracownie znajdują się na Szlaku Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego.



Uczestnicy zajęć będą mogli spotkać się z lokalnymi twórcami, a dla dzieci i młodzieży będzie to doskonała okazja do poznania ginących zawodów. Rękodzielnicy i artyści ludowi zaprezentują swoje wyroby i techniki ich wytwarzania, a każdy będzie miał możliwość, pod czujnym okiem mistrza, własnoręcznie wykonać dany przedmiot z określonej dziedziny twórczości ludowej.

Lokalne potrawy, ludowe dźwięki, animacje

Uczestnicy festiwalu będą mieli także okazję skosztować regionalnych potraw, wziąć udział w animacjach i zabawach ph. „W co się bawili nasi dziadkowie". Będzie możliwość zwiedzania izby tkactwa czy potańczenia przy akompaniamencie kapel ludowych. W dniu festiwalu odbędzie się podsumowanie XXIX konkursu na tkaninę dwuosnowową oraz otwarcie wystawy pokonkursowej.



***



Powyższe inicjatywy zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021. Projekt ten zakłada zorganizowanie wielu ciekawych wydarzeń związanych z lokalną tradycją tkacką oraz kulturą ludową i jest realizowany w okresie od kwietnia do października bieżącego roku.





źródło i fot.: GOKSiT w Janowie

oprac.: Anna Augustynowicz

red.: Paulina Dulewicz