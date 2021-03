Instytucje kultury Województwa Podlaskiego z dofinansowaniem z programu EtnoPolska 2021

„Było! Jest! Co będzie?” to tytuł projektu Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, która na jego realizację otrzyma wsparcie w wysokości 34 tys. zł. Jego celem jest przypomnienie postaci etnografa, folklorysty, krajoznawcy, archeologa i historyka Zygmunta Glogera. Zaplanowany jest cykl działań edukacyjno-promocyjnych. To m.in. realizacja krótkiego filmu, którego scenariusz oparty będzie na dziełach zebranych i napisanych przez Glogera, przygotowanie infografik, prezentujących ciekawostki dotyczące tej postaci, które pojawia się w mediach społecznościowych Książnicy oraz prelekcji, dotyczących życia i twórczości etnografa. Projekt będzie realizowany od marca do października br. Adresowany jest do odbiorców w różnym wieku – od dzieci, poprzez młodzież, do osób dorosłych.

40 tys. zł wsparcia otrzyma z kolei Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (PMKL). Dofinansowanie pozwoli zrealizować przedsięwzięcie pn. „Pogrzebowe Pieśni Podlaskiej Prababki”.

Największa pula dofinansowania trafi do Podlaskiego Instytutu Kultury. W ramach programu EtnoPolska instytucja otrzyma aż 86 tys. zł z przeznaczeniem na realizację teatralnego widowiska folklorystycznego Wesele na Kurpiach.

EtnoPolska to program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Wspiera on unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 1846 wniosków (o ok. 50 proc. więcej niż rok wcześniej). Wyłoniono 308 beneficjentów, którzy na realizację zgłoszonych przedsięwzięć otrzymają łącznie 10 mln zł.

źródło: Książnica Podlaska, oprac.: Małgorzata Sawicka

fot.: Kamil Timoszuk