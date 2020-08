Inauguracja XVI Międzynarodowego Festiwalu Sacrum et Musica - 30.08

Anna Mikołajczyk-Niewiedział współpracuje między innymi z Warszawską Operą Kameralną, Operą Bałtycką w Gdańsku i Operą Wrocławską gdzie wykonuje tam pierwszoplanowe role operowe. Dziewięć albumów płytowych tej artystki otrzymało nagrodę Fryderyka.



Leszek Świdziński należy do najbardziej wszechstronnych i cenionych polskich tenorów. Jego bieżący repertuar cieszy się różnorodnością partii operowych, oratoryjnych, operetkowych, pieśniarskich. Na stałe współpracuje z większością polskich teatrów operowych i operetkowych. Rokrocznie koncertuje na wielu światowych scenach.



W programie koncertu znajdą się słynne dzieła sakralne między innymi Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusz Mozarta i Antonio Vivaldiego.



Wstęp na to wydarzenie będzie bezpłatny. Dla wszystkich osób nie mogących dotrzeć na to wydarzenie, łomżyńska filharmonia przygotowała transmisję online z tego wydarzenia - link do transmisji



Więcej informacji o koncercie na stronie Filhamronii - link do strony Filharmonii



Całe wydarzenie odbędzie się z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa.

oprac. Kamil Timoszuk

fot. Marcin Nawrocki