Halina Frąckowiak i Grażyna Łobaszewska – damy polskiej estrady wystąpią w Augustowie

Koncert rozpocznie Grażyna Łobaszewska, jedna z najwybitniejszych polskich piosenkarek. Jej utwory „Gdybyś”, „Brzydcy”, „Czas nas uczy pogody” znają niemal wszyscy. Artystka od lat zachwyca publiczność nie tylko wykonaniem piosenek napisanych specjalnie dla niej przez najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki rozrywkowej, ale także jej własnymi interpretacjami standardów jazzowych czy gospel. Połączenie jednego z najwybitniejszych głosów i charyzmy z doskonałym repertuarem w często odświeżonych aranżacjach stanowi gwarancję niezapomnianych przeżyć i wzruszeń na najwyższym artystycznym poziomie.

To nie koniec muzycznych wrażeń – tego wieczoru wystąpi również Halina Frąckowiak, gwiazda polskiej estrady znana z niezapomnianych przebojów, takich jak „Bądź gotowy dziś do drogi”, „Napisz, proszę”, „Papierowy księżyc” czy „Serca gwiazd”. to jedna z największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej lat 70-tych i 80 tych. Piosenkarka nagrała ponad 20 płyt i kaset, a jej koncerty można było obejrzeć w wielu miejscach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Wydarzenie rozpocznie się o 19. Bezpłatne wejściówki na koncert do odebrania w Miejskim Domu Kultury w Augustowie, ul. Nowomiejska 41. Ilość miejsc ograniczona.

źródło: Augustowskie Placówki Kultury

oprac.: Paulina Dulewicz