Grupa chorągwiarska z GOK Śniadowo zadebiutowała we Wrocławiu

Podczas festiwalu Brave Kids prowadzone są różnego rodzaju warsztaty, zajęcia, prezentacje i występy dzieci dla dzieci, którego przesłaniem jest: "dzieci uczą dzieci". W ramach tego festiwalu grupa wystąpiła dla chorych dzieci przed Centrum Onkologicznym "Przylądek Nadziei", dla pacjentów Centrum Chorób Serca Szpitala Klinicznego, na pikniku rodzinnym w Parku Brochowskim. Wzięła też udział w paradzie i pokazie dziecięcych grup artystycznych na wrocławskim rynku.

***

W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie rozpoczął współpracę z zespołem artystycznym: Gwardią Gryfa, tworząc pierwszą w Polsce dziecięcą grupę chorągwiarską.

Młodzi chorągwiarze z Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie pracują z profesjonalnymi artystami Gwardii Gryfa w trybie warsztatowym. Podczas treningów członkowie grupy chorągwiarskiej Śniadowa zdobywają umiejętności z zakresu: tańca, aktorstwa, kuglarstwa, ruchu scenicznego, a przede wszystkim - techniki żonglerki chorągwiami.

Wyjątkowa i widowiskowa sztuka żonglerki chorągwiami to nie tylko wysiłek fizyczny. Praca wykonywana podczas treningu uczy współzawodnictwa, uważności na partnera oraz synchronizacji z grupą. Rekwizyt jest pretekstem do wspólnego spotkania. Do tworzenia, przeżywania i funkcjonowania w nowych, angażujących sytuacjach. Efektem takiej pracy zawsze jest budowanie silnych więzi między uczestnikami.

Grupa Chorągwiarska przy GOK Śniadowo chętnie ubarwy każde widowisko lub uroczystość. Świetnie wpisuje się w parady oraz różnorodne imprezy - czy to patriotyczne czy obyczajowe.

Informacje o zespole można uzyskać poprzez strony:

www.sniadowo.pl – link do strony

Fanpage Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie – link do strony