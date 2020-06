Galerie wystawiennicze SOK ponownie zapraszają miłośników sztuki

Galeria Sztuki Współczesnej Chłodna 20, mieszcząca się w centrum miasta przy ul. Noniewicza 71 zaprasza na IV Suwalski Salon Sztuki, obszerną zbiorową wystawę prac artystów związanych z Suwałkami i Suwalszczyzną. Prace będzie można oglądać do końca sierpnia. W Galerii Patio przy ul. Papieża Jana Pawła II 5, będzie można zobaczyć ekspozycję podsumowującą ostatnie 5 lat działalności fotografików skupionych wokół grupy artystycznej PAcamera.

Wystawa będzie czynna do końca października. Galerie będą czynne do końca czerwca od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, a w okresie wakacyjnym od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00. Katalogi obu wystaw są dostępne online na stronie internetowej SOK, a poszczególne dzieła prezentowane na profilu facebookowym ośrodka i GSW Chłodna.

Natomiast w lipcu będziemy mogli skorzystać z oferty Galerii Sztuki Stara Łaźnia. Budynek będzie czynny dla zwiedzających od 15 lipca, od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00. Swoją działalność na Bulwarach nad Czarną Hańczą galeria rozpocznie zbiorową wystawą rzeźby polskich i litewskich artystów.

Radość z powodu otwarcia galerii dla zwiedzających wyraziła Alicja Andrulewicz, dyrektor SOK. Zwróciła uwagę, że gdyby nie epidemia koronawirusa, trwałyby zapewne przygotowania do zmiany ekspozycji. Jednak z uwagi na fakt, że najnowsza wystawa w GSW Chłodna była dostępna tylko przez miesiąc, a ekspozycję fotograficzną PAcamery nie zdążyliśmy nawet otworzyć, Suwalski Ośrodek Kultury postanowił przedłużyć czas ich trwania, by każdy miłośnik sztuki miał szansę na podziwianie dzieł sztuki.

Wystawy będą dostępne z zachowaniem podwyższonego rygoru sanitarnego. Zgodnie z rządowymi wytycznymi, w tym samym czasie wystawy będzie mogło oglądać maksymalnie osiem osób. Szczegóły w regulaminie zwiedzania wystaw dostępnym w galeriach, na stronie internetowej oraz profilu Facebook Suwalskiego Ośrodka Kultury.

źródło/fot.: Suwalski Ośrodek Kultury

red. Cezary Rutkowski