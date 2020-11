Fowistyczne impresje. Jonas Butkevičius – relacja online z wernisażu

Do wyrażenia emocji artysta wykorzystuje jaskrawe i kontrastujące barwy. Porzucając zasady perspektywy, malarz posługuje się wyolbrzymieniem i spotęgowaniem charakterystycznych cech postaci i przedmiotów. Autor tak mówi o swojej twórczości: "Chcąc wyrazić wybrany obraz, najpierw przepuszczam go przez swój pryzmat widzenia, wyabstrahowuję go, wybieram kolorowe rozwiązania, potem oddaję się intuicji i uczuciu, które mnie prowadzą i improwizuję. Chcę żeby obraz był muzycznie grający. Dla mnie obraz musi grać! Najważniejsze w malarstwie dla mnie są: kolory, ich kontrasty i harmonie." Wystawę można oglądać do 12 lutego 2021 r. w Galerii Patio Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Papieża Jana Pawła II 5.

Więcej informacji na stronie internetowej i Facebooku Suwalskiego Ośrodka Kultury

źródło: Suwalski Ośrodek Kultury

oprac. Aneta Kursa