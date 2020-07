Folkowe Wspomnienie Wiosny – Czeremszyna i Zespół Tańca Ludowego „Bystry”

Augustowskie Placówki Kultury mają zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną odsłonę projektu „Kultura na każdą porę roku”, dofinansowanego przez program "Kultura Dostępna" Narodowego Centrum Kultury.

Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny. Wejściówki będą mogli Państwa otrzymać w Miejskim Domu Kultury przy ul. Nowomiejska 41 lub w amfiteatrze przed koncertem w przypadku dostępności miejsc.

Uczestnictwo w wydarzeniach jest jednoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu Imprez organizowanych przez APK w czasie trwania epidemii CVID-19, znajdującego się na stronie internetowej www.apk.augustow.pl

źródło/fot.: Augustowskie Placówki Kultury

oprac. Cezary Rutkowski

***

Czeremszyna, czyli Podlaska Hodowla Muzyki Żywej to aktualnie jeden z najlepszych muzycznie i jeden z najbardziej oryginalnych zespołów muzyki folk w Polsce, który inspiruje się folklorem słowiańskim. Został założony w 1993 r. z inicjatywy Barbara Kuzub-Samosiuk, w ośrodku kultury w niewielkiej miejscowości Czeremcha na Podlasiu przy granicy z Białorusią. Powstanie i historia zespołu jest pozytywnym przykładem na to, jak sukcesywną i wytrwałą pracą można osiągnąć taki poziom artystyczny i wykonawczy, który aktualnie predestynuje grupę do występowania na najlepszych scenach festiwalowych muzyki folk/World Music na świecie. Na repertuar zespołu składają się pieśni pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego opracowane we własnych interpretacjach. Wykonywane utwory zespół odnalazł w Czeremsze wśród przyjaciół, babć, dziadków, sąsiadów. Czeremszyna to prawdziwi zaklinacze kultury.

Zespół Tańca Ludowego „BYSTRY” działa przy Zespole Szkół Samorządowych i Towarzystwie Młodego Krechowiaka od 2002 roku, a od 2016 także przy Augustowskich Placówkach Kultury, kultywując tradycje, obrzędy i pieśni regionu augustowsko-suwalskiego. „Bystry” szkoli się pod okiem choreografa i opiekuna zespołu - Haliny Poźniakowskiej oraz nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej w Augustowie - Emila Kulbackiego, który wykonuje aranżację instrumentalno-wokalną pieśni i tańców. Celem działalności grupy jest podtrzymywanie zanikającego folkloru i tradycji ludowych różnych regionów Polski. Dzięki wytężonej pracy Zespół wiernie odtwarza autentyczne tańce narodowe i ludowe, przyśpiewki i muzykę ludową, a także stroje, instrumenty, gwary oraz brzmienie kapeli z poszczególnych regionów naszego kraju. Ponadto zajmuje się ochroną i rejestracją dawnej kultury ludowej, szczególnie regionalnej, przeplatanej wielokulturowością pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego z naleciałością muzyki żydowskiej.