Festiwal Muzyczne Dni zaprasza melomanów

Tak, jak wiele wydarzeń artystycznych ostatnich miesięcy, ze znanych powodów tegoroczna edycja stała od znakiem zapytania.

- Zdajemy sobie sprawę w jak trudnych warunkach znalazła się kultura w okresie pandemii, ale z radością mogę podkreślić, że Urząd Marszałkowski podtrzymał finansowanie Festiwalu Muzyczne Dni. Chcemy to wydarzenie utrzymać w kalendarzu i przebrnąć przez najtrudniejsze chwile, w taki sposób, aby nikt nie zapomniał o święcie muzyki w Łomży, Drozdowie i wielu innych miejscowościach - mówi Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

- Serdecznie chcę podziękować twórcom oraz organizatorom, którzy sięgają po dzieła największych światowych twórców, ale znajdują także ważne miejsce dla dorobku wyrastającego z polskich tradycji, z naszych korzeni. Festiwal ma nieocenioną rolę w promocji całego województwa, które tak bardzo docenia kulturę - dodaje wicemarszałek.

Dzięki pomocy urzędu marszałkowskiego, letni festiwal Muzyczne Dni został uratowany mimo pandemii. Gdy kończyła się poprzednia edycja, w planach na kolejną było około 20 koncertów. Odbędzie się 8. Nie będzie największego tradycyjnie wydarzenia, czyli finałowej gali w parku przy dworku Lutosławskich w Drozdowie z udziałem 2 - 3 tysięcy widzów. Jednak na zaproszenie Jacka Szymańskiego przyjedzie kilkunastu artystów. Muzyka zabrzmi w Drozdowie i Łomży, ale także po raz pierwszy w Dąbrowce Kościelnej, a ponadto w Jedwabnem i Stawiskach.

- Artyści są konieczni do życia bo bez nich nie można budować tożsamości narodowej - podkreśla Jacek Szymański, dyrektor i jeden z wykonawców. - Przepraszamy za niedogodności i zapraszamy z nadzieją, że Państwo będą odbierać muzykę tak, jak zawsze, czyli z radością i wzruszeniem. Będziemy się spotykać głównie w kościołach nie tylko dlatego, że są to także wspaniałe sale koncertowe, ale również będzie to łatwiejsze pod względem organizacyjnym - dodaje.

Jak tłumaczy Jarosław Cholewicki, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury (ROK) w Łomży, główny organizator, Muzycznych Dni, koncerty w drozdowskim dworze i sali ROK będą dostępne tylko dla niewielkiej widowni, a dla szerszego audytorium - online. Większe grono melomanów będzie mogło wziąć udział w wydarzeniach w kościołach. Będzie kilka szczególnie ciekawych koncertów.

- Inaugurację poświęcamy Papieżowi - Polakowi. w roku 100. rocznicy jego urodzin. Tytułem nawiązujemy do sportowej pasji Karola Wojtyły, obrońcy swojej drużyny przed atakami rywali, a później obrońcy Kościoła i wiary. Będą jego najbardziej ulubione utwory przeplatane tekstami trochę mniej znanymi, czyi fragmentami pamiętników kardynała Stanisława Dziwisza oraz wywiadu Andre Frossarda z Janem Pawłem II - zachęca Jacek Szymański.

Będzie także kilka koncertów organowych i wokalno organowych, koncert poświęcony pamięci zmarłego w tym roku biskupa Stanisława Stefanka, a także niezwykła prezentacja nieznanych kart twórczości Witolda Lutosławskiego, który pod pseudonimem Derwid w latach powojennych stworzył blisko 40 piosenek i utworów tanecznych.

Maciej Gryguc

oprac. Aneta Kursa