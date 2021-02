DzieńPodlaskiejMuzyki na antenie Polskiego Radia Białystok

Ile znamy podlaskich zespołów, raperek/raperów, piosenkarek/piosenkarzy, kompozytorek/kompozytorów, producentów/producentek tworzących autorską muzykę? Andrzej Bajguz, dziennikarza Polskiego Radia Białystok i pomysłodawca Dnia Podlaskiej Muzyki pytał o to mieszkańców Białegostoku.

- Okazało się, że trudno wymienić nam choćby trzech lokalnych wykonawców. Słabo znamy lokalną scenę. A Podlaskie nie jest muzyczną pustynią! Stąd pomysł na ustanowienie nowego święta! 3 lutego to #DzieńPodlaskiejMuzyki – mówił Andrzej Bajguz.

3 lutego Polskie Radio Białystok gra przede wszystkim podlaską muzykę, a od 19:00 w audycji „Pod powierzchnią” Andrzej Bajguz zaprezentuje najciekawsze rodzime klimaty muzyczne.

#DzieńPodlaskiejMuzyki świętują też m.in. Radio Akadera i Беларускае Радыё Рацыя .



A do akcji dołączyło mnóstwo instytucji - m.in. Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Halfway Festival, Podlaski Instytut Kultury, Up To Date Festival, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Ośrodek Pogranicze - sztuk, kultur, narodów", czy Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku.



oprac.: Aneta Kursa

red.: Cezary Rutkowski