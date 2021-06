„Dobry wieczór z kulturą” w Piątnicy

Wicemarszałka Marka Olbrysia reprezentował podczas wydarzenia Mariusz Rytel z Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP), który odczytał wystosowany przez niego list. Wicemarszałek życzył w nim wszystkim uczestnictwa we wspaniałej „kulturalnej uczcie”.

Jestem przekonany, że połączenie różnych form artystycznego przekazu, takich jak wystawa obrazów Pana Stanisława Chaberka wykonanych unikatową technika intarsji. koncert wirtuoza akordeonu - Michała Sawickiego oraz występ ambitnie działającej grupy teatralnej tutejszego Ośrodka Kultury, sprawi, że każdy z widzów będzie miał okazję do wielu pozytywnych doznań i emocji – pisał Marek Olbryś kierując podziękowania do Edyty Brzozowskiej, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, który przygotował kulturalne „kąski” oraz jej współpracowników.

Pierwszą część „dobrego wieczoru” w szkolnej hali sportowej w Piątnicy wypełnił akordeonowy koncert łomżyńskiego muzyka, nauczyciel i kompozytora Michała Sawickiego, któremu towarzyszył syn Dominik. Obaj rozkołysali zebranych utworami m.in. Anny Jantar i weselnymi. Potem dyrektor Edyta Brzozowska przedstawiła wszystkim Stanisława Chaberka. Tym razem jako plastyka wykorzystującego unikalną technikę intarsji i autora dzieł zgromadzonych na wystawie.

- Intarsja to dla mnie „malowanie drewnem”. Polega to na komponowaniu obrazów, czy np. zdobieniu mebli cieniutkimi warstwami drewna o odpowiednim kolorze. Każde drewno jest inne. Kolorystyka różnych gatunków jest tak bogata, że warto to wykorzystać - opowiadał Stanisław Chaberek.

Jak przyznał, drewno zafascynowało go już w dzieciństwie, a po dłuższej przerwie (praca zawodowa) wrócił kilka lat temu do swojej pasji. Intarsja to żmudna, długotrwała i wymagająca cierpliwości dziedzina. Inspiracją do stworzenia najnowszej wystawy były dla niego głównie epidemia COVID-19 dotykająca przede wszystkim osoby starsze oraz... wnuczka. Ale, jak się mogli przekonać oglądający wystawę, pojawiły się tam także motywy religijne, pejzaże, kwiaty, scenki rodzajowe, a nawet walczący rycerze. Wszystko wyczarowane z dębu, sosny, trzech rodzajów brzozy, topoli, topoli czeczotki, trzech rodzajów orzechów, mahoniu, buka, olszyny, jaworu czy klonu.

Zwieńczeniem pierwszego po epidemicznych obostrzeniach wydarzenia z udziałem odbiorców przygotowanego przez GOK w Piątnicy było widowisko teatralno-kabaretowe w reżyserii Tomasza Rynkowskiego z łomżyńskiego Teatru Lalki i Aktora (ale wykonawcami nie byli zawodowi aktorzy). Fabuła koncentrowała się wokół relacji damsko - męskich (z fatalnym dla mężczyzn wydźwiękiem), a jedną z konkluzji była deklaracja, że kobiety nie chcą być w rodzinach „roboczymi mułami”.

- Mam nadzieję, że to będzie zaczątek kolejnych wydarzeń Zdaje się, że nam wszystkim brakowało doznań artystycznych, kulturalnych - powiedziała dyrektor Edyta Brzozowska.

tekst i fot: Maciej Gryguc