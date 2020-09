Dobiegło końca łomżyńskie święto teatru

- Ludzie są rzeczywiście spragnieni kontaktu ze sztuką i lubią nasz festiwal - to dla mnie jedna z najważniejszych refleksji z tegorocznej Walizki – mówi Jarosław Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży, organizator Walizki. - Dowód otrzymałem podczas jednego z wieczornych spektakli. Niebo jeszcze rozjaśniały błyskawice, deszcz dopiero co się skończył, ziemia w rozmokła, a w naszym amfiteatrze zgromadziła się ponad setka widzów oczekujących na widowisko. Na innym, już po zmroku, widziałem całe rodziny z maleńkimi dziećmi w wózkach.

Jak przyznał, trzeba było trochę się „ślizgać między pogoda i niepogodą”, ale żaden spektakl nie musiał zostać odwołany.

- Mogę powiedzieć, że to, co zrobiliśmy ma głęboki sens. Dla nas ogromne znaczenie ma wychodzenie do widza i kontakt z publicznością, a to się działo, mimo wszelkich ograniczeń i rygorów. Była integracja, o którą nam w tej imprezie chodzi. Mam też nadzieję, że pozyskaliśmy nowych widzów. Musimy mieć dla kogo grać - dodaje Jarosław Antoniuk.