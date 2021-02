"Do 3 razy sztuka" - Z Augustowskimi Placówkami Kultury

"Do 3 razy sztuka", czyli warsztaty, zwiedzanie muzeum i film:

1. „Dama Art Déco” – warsztaty malarskie dla dorosłych oraz wykład, inspirowane twórczością Zofii Stryjeńskiej. 26 lutego (piątek), godz. 17:30 – Miejski Dom Kultury w Augustowie, ul. Nowomiejska 41; koszt: 40 zł; zapisy: 663 662 082.

Ewa Kuryło i Renata Rybsztat podczas wykładu i warsztatów przybliżą życie i twórczość Zofii Stryjeńskiej, która, obok Tamary Łempickiej, była najpopularniejszą polską malarką i graficzką dwudziestolecia międzywojennego – reprezentantką art déco. Czym charakteryzuje się ten styl, jak malować obrazy art déco? Wszystkiego będzie można dowiedzieć się na zajęciach. Organizatorzy apraszają wszystkich, którzy lubią obcować ze sztuką, interesują się nią, tych, co potrafią malować i tych, którzy chcieliby sprawdzić, czy polubią się z płótnem i pędzlem – zapewniają wszystkie materiały. Mile widziane ludowe stroje i akcesoria – spódnice, kamizelki i inne atrybuty.

2. „Leonardo da Vinci. Noc w Luwrze” – zwiedzanie na ekranie (film z napisami, 93 min.), 28 lutego (niedziela), godz. 15:30 – kino Iskra w Augustowie, ul. 3 Maja 38; bilet: 15 zł; sprzedaż i rezerwacje: MDK, tel. 87 643 36 59

W niedzielne popołudnie kolejna odsłona cyklu „Kurtyna w górę”. Tym razem za sprawą kinowego ekranu i filmu dokumentalnego obejrzymy przygotowywaną przez ponad dekadę wystawę prac Leonarda da Vinci z okazji 500-lecia śmierci artysty, pt. „Leonardo da Vinci. Noc w Luwrze”.

Wystawa - udostępniona zwiedzającym od października 2019 roku do końca lutego 2020 roku, o której francuskie media pisały jako o ekspozycji stulecia, a zagraniczna prasa prześcigała się w entuzjastycznych recenzjach - była dla organizatorów wyzwaniem konserwatorskim, logistycznym i dyplomatycznym. Na wystawie można było zobaczyć ponad 160 dzieł, m.in. z Francji, Włoch, Watykanu, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Rosji.

„Leonardo da Vinci. Noc w Luwrze” - zgodnie z intencją wystawy - stawia w centrum malarstwo. Z uwagą bada znaczenie tej dyscypliny dla twórczych działań i odkryć Leonarda, w zajmujący sposób analizuje jego techniki malarskie i praktyki artystyczne.

Ponieważ wystawa cieszyła się szaloną popularnością, zdjęcia realizowano w nocy, co pozwoliło stworzyć kameralną, intymną wręcz atmosferę, tak cenną dla kontemplacji dzieł.

3. DKF Kinochłon „Helmut Newton. Piękno i bestia”, gość: Adriana Prodeus. 1 marca (poniedziałek), godz. 19:00, kino Iskra w Augustowie, ul 3 Maja 38; bilet: 15 zł (lub karnet na pokazy Kinochłona), sprzedaż i rezerwacje: MDK, tel. 87 643 36 59.

Artystyczna propozycja Kinochłona na wydarzenie pod nazwą „Do 3 razy sztuka” to film „Helmut Newton. Piękno i bestia”, czyli dokumentalna opowieść o autorze kultowych, przesiąkniętych erotyzmem kobiecych aktów. Sposób, w jaki Helmut Newton portretował kobiety, nadal prowokuje do pytania: czy były one podmiotami, czy przedmiotami? Zaskakujący obraz artysty ujawniają fotografowane przez niego top modelki, gwiazdy i aktorki. Catherine Deneuve, Grace Jones, Charlotte Rampling, Isabella Rossellini, Claudia Schiffer – portretowane portretują i odkrywają przed nami prawdę.

Film przedyskutuje z widzami Adriana Prodeus – kuratorka wielu festiwali i przeglądów filmowych, jurorka festiwali filmowych, artystycznych i teatralnych. Pracowała jako kierownik literacki Studia Filmowego KADR oraz wicedyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Ekspertka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Pisze o sztuce i filmie, prowadzi debaty, dyskusje, spotkania z twórcami, premiery filmów i gale nagród.

Wydarzenia odbędą się z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

źródło: Augustowskie Placówki Kultury

oprac.: Władysław Tokarski

red.: Barbara Likowska-Matys