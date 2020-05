Dionizy Purta, podlaski rzeźbiarz ludowy, został uhonorowany Nagrodą im. Oskara Kolberga

Dionizy Purta rozpoczął swoją działalność ponad 50 lat temu. Tworzy z drewna kapliczki, scenki z życia wsi, przedstawiające prostych ludzi z atrybutami ich codziennych zajęć, szopki i postacie świętych, aniołów i ptaków.

Własny i niepowtarzalny styl charakteryzujący się geometryzacją formy przy jednoczesnym zastosowaniu zaskakujących rozwiązań kompozycyjnych oraz niezwykłej kolorystyki sprawia, iż prace Purty są dziś rozpoznawalne i chętnie pozyskiwane przez muzea oraz prywatnych kolekcjonerów z Polski i ze świata.

Tematyka jego rzeźb jest różnorodna. W pierwszych latach rzeźbił w drewnie świątki, postaci historyczne, figurki przedstawiające wiejskich rzemieślników, grajków, sceny rodzajowe z życia wsi. Od wielu lat tworzy prace konstruowane z wielu elementów – fragmentów gałęzi, desek, struganych detali. Wykonuje je w cyklach: m. in. fantastyczne ptaki, zwierza, anioły, madonny. Swoje rzeźby pokrywa wielobarwną polichromią, która je scala i wydobywa ekspresję.

Dionizy Purta to artysta aktywny. Dzięki rzeźbiarskiej pasji, ciągłym poszukiwaniom własnej drogi artystycznej zaskakuje odbiorców swojej sztuki nowymi rozwiązaniami kompozycyjnymi. O sobie mówi „Bez rzeźbienia moje życie nie miałoby sensu. Robię to, co mi w sercu gra, a pomysły przychodzą same, więc muszę je realizować. Pracuję codziennie, bo dzień bez pracy jest dla mnie stracony. Chciałbym przekazać swoim, szczególnie młodym odbiorcom tradycje i ważne dla mnie wartości, o których teraz nie zawsze się pamięta”.

W 2009 r. artysta otrzymał półroczne stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury na przygotowanie wystawy z okazji 40 lat pracy twórczej pt. „Rzeźbione historie”.

W 2014 r. otrzymał stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Święci i Anieli”, Wystawa w Galerii Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku podsumowująca realizację stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Białystok 2014 r.

W 2016 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej odbyła się wystawa jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy twórczej prezentująca dotychczasowy dorobek artysty.

Więcej o 45. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga na stronie: http://www.nagrodakolberg.pl/181

