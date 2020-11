Czytanie performtywne „Księżniczka Eisenherz“ Franzobla

Premiera wydarzenia odbędzie się w poniedziałek (30. 11) o 20:00 na kanale YouTube Akademii Teatralnej Białystok.

***

Milli jest w ciąży i z tęsknotą oczekuje swojego walczącego na froncie męża. W jej domu, który wydaje się idealnym schronieniem, pojawiają się kolejni partyzanci. Dowiedziawszy się o śmierci swojego syna, a zarazem męża Milli, Ernestyna wpada w rozpacz i chce odebrać Milli małego Wernera. Milli i Ernestyna, łącząc się w bólu, zbliżają się do siebie. Milli sądzi, że to koniec, jednak nie może pozwolić, by jej syn dostał się w ręce nazistów. Szef miejscowej organizacji partyjnej ujawnia, że jest członkiem ruchu oporu, a Wenzel – nazista i teść Milli – zjawia się z wojennym łupem: całym naręczem nazistowskich orderów.

Milli – tytułowa Księżniczka Eisenherz, charyzmatyczna heroina o żelaznym sercu – ryzykowała własnym życiem przewożąc w dziecięcym wózku chleb dla głodujących Żydów, podczas gdy jej koledzy partyzanci rozdawali ulotki i angażowali siły. Sztuka Franzobla, groteskowa wizja niechlubnej przeszłości Austrii, opowiada o przewadze ogólnoludzkich, humanistycznych wartości nad wielkimi, politycznymi ideami oraz o rozliczaniu historii przez przyszłe pokolenia. Czyni to jednak w typowo farsowym stylu, co powoduje, że włos jeży się na głowie.

Premiera: 30.11.2020 (poniedziałek), 20:00 na naszym kanale YouTube .

Czytanie będzie dostępne do 2.12.2020 do godz. 20:00 (48 h). Link do rejestracji czytania zostanie opublikowany na dedykowanym wydarzeniu na Facebooku .

Realizatorzy:

Reżyseria, scenariusz, opracowanie muzyczne: Marcin Bartnikowski

Scenografia: Marcin Bartnikowski, Marcin Bikowski

Osoby:

Werner, ok. 60 – syn Milli - Marcin Bartnikowski (współczesność)

Milli, ok. 25 – pielęgniarka na urlopie macierzyńskim - Anna Stela

Ernestyna, ok. 45 – jej teściowa – Agnieszka Roszkowska

Wenzel (zwany Adolfem), ok. 50 – jej teść, nieco upośledzony na umyśle, nosi mundur SA - Krzysztof Ogłoza

Mitzi, ok. 25 – jej koleżanka szkolna, w partyzantce, twierdzi, że była w kacecie - Agnieszka Sawicka (AT)

Kuppi, ok. 30 – berlinka w zaawansowanej ciąży, mowa kolokwialna nieco inna niż w Styrii - Natalia Sakowicz

Lipp, ok. 30 – opozycjonista, chętnie dowcipkuje - Maciej Grzegorczyk (AT)

Titsch, ok. 30 – opozycjonista, poważniejszy, był w kacecie - Aleks Joński (AT)

Położna – wiedenka, mowa prostacka, przetykana sloganami - Agnieszka Makowska

Franz Stelzenliebhaber – szef miejscowej organizacji partyjnej, nosi mundur SA – Marcin Bikowski

Chór – wszyscy

W spektaklu występują studenci i wykładowcy kierunku aktorskiego Akademii Teatralnej Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filii w Białymstoku oraz aktorka zaprzyjaźnionego warszawskiego Teatru Dramatycznego.

Franzobel, właść. Franz Stefan Griebl – urodzony w roku 1967 w Vöcklabruck w Górnej Austrii prozaik, poeta, dramatopisarz i nonkonformista, pisze od roku 1989, znakiem rozpoznawczym jego twórczości są absurd, groteska i czarny humor.

Organizatorzy:

Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Filii w Białymstoku we współpracy z Austriackim Forum Kultury

Prawa autorskie reprezentuje ADiT Agencja Dramatu i Teatru

źródło: Akademia Teatralna

im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, filia w Białymstoku

oprac. Aneta Kursa