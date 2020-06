Czytanie performatywne sztuki „Bóg Honor Ojczyzna” Ibrahima Amira na wirtualnej scenie filii Akademii Teatralnej

Honor rodziny splamiony! Córka uciekła z kochankiem od męża i dzieci. Teraz leży w pokoju obok, związana i zakneblowana, i czeka na karę. Kto jednak dokona „zabójstwa honorowego”, aby przywrócić rodzinie należną jej cześć? Ojciec, zdradzony mąż, brat, a może teść? Nikt się jakoś do tego nie pali – stawką jest wszak wieloletnie więzienie. Sprawa się komplikuje, gdy zupełnie niespodziewanie do drzwi puka policja, a wkrótce potem zjawia się, zabity rzekomo, kochanek… To wszystko w szalonej komedii społecznej ze śmiertelnie poważnym tematem w tle.