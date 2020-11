Czwartkowe Spotkanie ze Sztuką w SOK – gościem Andrzej Zujewicz

Jak informują organizatorzy, rozmowa będzie dotyczyć m.in. tego jak własne poszukiwania twórcze Andrzeja Zujewicza wpływają na dobór artystów prezentowanych w Suwałkach oraz o autoportrecie – szczególnym wyrazie osobowości i wnętrza artysty.

Andrzej Zujewicz to absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który swoje życie związał z Suwalszczyzną. Po studiach zamieszkał w Żubrówce na Suwalszczyźnie. Tu mieszka, tworzy i pracuje uprawiając malarstwo, rysunek, grafikę i fotografię. Pracował w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztuki w Suwałkach, obecnie odpowiada za wystawiennictwo w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jest założycielem i przewodnikiem działającej od roku 2006 Suwalskiej Grupy Twórczej SGT. W swojej twórczości odnosi się do człowieka. Inspiruje go przyroda - głównie zwierzęta, naturalne zjawiska przyrodnicze, żywioły oraz codzienność, to co powtarzalne, cykliczne, ziemskie lub nieziemskie.

źródło: Suwalski Ośrodek Kultury

oprac. Aneta Kursa