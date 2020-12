Czwartkowe Spotkanie ze Sztuką: rozmowa z Olgą Wielogórską

Artystka w rozmowie z Haliną Mackiewicz zapozna nas ze swoją twórczością, opowie przede wszystkim o procesie twórczym, ale również o swoich inspiracjach, ulubionych technikach artystycznych i dziełach, które powstają w Pracowni Ceramiki i Grafiki Suwalskiego Ośrodka Kultury (SOK).





Olga Wielogórska Urodziła się 5 marca 1977 roku w Sejnach. W 1992-1996 roku ukończyła liceum ogólnokształcące o profilu ekologicznym w Suwałkach. W 1999 r. ukończyła Małopolski Uniwersytet Ludowy we Wzdowie jako instruktor rękodzieła ludowego. W roku 2006 ukończyła studia dzienne magisterskie na kierunku edukacja artystyczna na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie; dyplom z grafiki warsztatowej uzyskała w pracowni prof. Andrzeja Pietscha. Po studiach pracowała przez dwa lata w Katedrze Grafiki na stanowisku pracownika technicznego. Żyje i tworzy na Suwalszczyźnie. Rzeźbi w kamieniu polnym, tworzy ilustracje do książek, jest autorką projektów i wykonawcą statuetek oraz rzeźb w przestrzeni miejskiej Suwałk, prowadzi warsztaty, uczestniczy w wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Niemczech, Norwegii, na Litwie, Białorusi oraz w Polsce. Stale zdobywa nowe umiejętności nie tylko jako artysta, lecz także jako animatorka społeczno-kulturalny oraz rękodzielniczka. Uczestniczka warsztatów zamierającej gwary suwalskiej i tkactwa dwuosnowowego. Stara się nauczyć dawnych technik, by przekazywać je dalej oraz twórczo wplatać w teraźniejszość. Poszukuje tego, co może ubogacić i uwrażliwić odbiorców na piękno, tradycję oraz zamierające wartości humanistyczne. Artystka prowadzi również zajęcia ceramiczne w ramach Pracownia Ceramiki i Grafiki Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Rozmowę będzie można obejrzeć na profilach Suwalskiego Ośrodka Kultury na Facebooku i Youtube. Więcej informacji na stronie internetowej i Facebooku Suwalskiego Ośrodka Kultury.