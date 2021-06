Cztery dni teatralnej uczty - przed nami 34. Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Walizka”

W ubiegłym roku, z zachowaniem środków bezpieczeństwa zorganizowano 33. edycję festiwalu w formule partnerskich spotkań, skupiając się na prezentacji zespołów plenerowych. Był to jeden z nielicznych festiwali w kraju, który odbył się na żywo.

- Tegoroczne wydarzenie też jest wyzywaniem, gdyż obostrzenia sanitarne nadal obowiązują, ale przygotowaliśmy je w nieco innej formule – bardziej dostosowanej do realiów czasowych i społecznych - mówił Jarosław Antoniuk, dyrektor festiwalu - Ponownie wracamy do konkursu i przeglądu międzynarodowego. Nastąpiła tylko jedna zasadnicza zmiana, a mianowicie przeformatowany festiwal odbywa się hybrydowo. Z naszego punktu widzenia jest to najlepsze rozwiązanie, w pełni odpowiedzialne i uzasadnione - dodał.