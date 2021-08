Czas na Up To Date Festival 2021

Up To Date Festival odbywa się w Białymstoku od ponad dekady. Każdego roku wydarzenie przyciąga ok. 10 tys. gości. To festiwal, którego misją jest prezentacja przeróżnych gatunków muzyki elektronicznej i basowej, zaczynając od ambitnego rapu, przez muzykę techno, electro, na ambiencie i współczesnej klasyce kończąc.

Od kilku lat organizację festiwalu wspiera samorząd województwa.

- Cieszymy się, że pomimo trudnych warunków związanych z pandemią udało się to wydarzenie zorganizować – mówiła Izabela Smaczna-Jórczykowska – W imieniu marszałka Artura Kosickiego serdecznie gratuluję organizatorom wytrwałości, tego, że nie poddali się przeciwnościom i po raz kolejny zapraszają na wspaniałe muzyczne wydarzenie – dodała.

Sześć scen w pięciu miejscach

Większość scen festiwalowych ulokowana będzie na terenie Stadionu Miejskiego. To sceny: Beats. Scena Jelenia, Pozdro Techno i Czwarta Scena Czwórki. Jak informował Jędrzej Dondziłło, dyrektor artystyczny Up To Date Festival, centralny Salon Ambientu w tym roku odbędzie się w ogrodach Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Natomiast na koncert zamknięcia wybrano Aulę Magna w Pałacu Branickich.

A oto artyści UTDF 2021: Adiel, Afra, Animistic Beliefs Live, Avtomat, Bartosz Kruczyński Live, Belmondawg, Beniovska, Błażej Malinowski, Blu Terra Live, Changsie, Cignol live, DJ Mell G, DJ Python, DJRUM b2b Simo Cell, Evigt Mörker live, Former, Gadi Sassoon live, Hałastra, HARPER, Laura BCR, Loefah, Młody Dzban, Neel, Olivia, Oscar Mulero, Pejzaż (Hybrid Set), Piernikowski, Posij, Privacy, RAU DJ Set, Ribé live, Roza Terenzi, Sansibar live, Satl, Shackleton live, Shifted Live, Simone Giudice live, SK.EIN, Spectribe, Tim Reaper, Umwelt & Efrén Mur Live AV „Subersive Territory”, Vril ambient live set, Vril live, wh0wh0, Young Majli, Zdechły Osa.

Akcja 50+ i „Wyślij pocztówkę do babci”

- Akcja 50+ to jedyna w swoim rodzaju okazja, by pokolenie, którego młodość przypadła nieco wcześniej, mogło również dotknąć „naszej” kultury muzycznej - mówił Jędrzej Dondziłło.

Polega ona na tym, że każda osoba mająca powyżej 50 lat może uczestniczyć za darmo w wydarzeniach festiwalowych mających miejsce na Stadionie Miejskim.

- Wystarczy dowód osobisty oraz potwierdzenie szczepienia w aplikacji mObywatel lub wydruk z profilu pacjent.gov.pl – informował dyrektor UTDF.

Powraca również akcja „Wyślij Pocztówkę do Babci”. Już kolejny raz prosto z festiwalu będzie można pozdrowić babcię, dziadka, mamę czy tatę, wysyłając do nich pocztówkę!

Przewiduje się, że w festiwalu weźmie udział od 1,5 do 2 tys. osób. Ze względu na obostrzenia sanitarne tylko 250 biletów przygotowano dla niezaszczepionych, z czego około sto już zostało kupionych.

Więcej o festiwalu i programie można przeczytać na stronie uptodate.pl.

Aneta Kursa

red.: Małgorzata Sawicka

fot. Mateusz Duchnowski