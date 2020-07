„Czarna Dama” z międzynarodowym trofeum

W konkursie specjaliści branży filmowej ECA ogłaszają półfinalistów, finalistów i zwycięzców każdego miesiąca. Co roku wybierany jest Best Of The Best (ze wszystkich kategorii), a nagrodą jest trofeum Golden Eagle.

Członkowie jury oceniają jakość filmowania, kreatywność i umiejętność opowiadania historii. Misją festiwalu jest promowanie filmów i wsparcie twórców niezależnych.

Nagrodzeni filmowcy otrzymują możliwość konsultacji z profesjonalnymi twórcami z branży filmowej.

"Czarna Dama" to fabularna produkcja filmowa w stylistyce kina noir, której akcja rozgrywa się na terenach przedwojennej Białostocczyzny. Obraz przedstawia inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami kryminalną historię tajemniczej kobiety. Film jest w całości realizowany przez podlaskich twórców.

Iga (w tej roli Izabela Wilczewska), uciekając przed trudną przeszłością, wraca do rodzinnego Białegostoku. Okazuje się jednak, że w prowincjonalnym mieście, gdzie przeplatają się historie tajemniczej podlaskiej sekty, polskich i rosyjskich sąsiadów oraz mafijnych interesów żydowskiego półświatka, niełatwo znaleźć schronienie. Jednak największym zagrożeniem może okazać się jej własna przeszłość.

Film powstał przy ogromnym zaangażowaniu wielu białostockich twórców, począwszy od odpowiedzialnego za scenariusz Krzysztofa Szubzdy, który wraz z Łukaszem Seweryńskim jest reżyserem filmu, autora zdjęć Pawła Jankowskiego (autora filmu „Cząstka Podlasia”), twórców muzyki (Thee Consonance Trio, Kasia Garłukiewicz) i kostiumów, które przygotowała Elwira Horosz.

W filmie zobaczymy znakomitych podlaskich aktorów: m.in. Ryszarda Dolińskiego, Krzysztofa Bitdorfa, Krzysztofa Zemłę, Katarzynę Siergiej, Andrzeja Beję-Zaborskiego, a także Adama Woronowicza. Producentem i pomysłodawcą filmu jest Mucha na dziko.



Realizację filmu wsparł m.in. samorząd województwa podlaskiego.

To pierwsze wyróżnienie dla filmu w całości nakręconego przez białostockich twórców.



Premiera „Czarnej Damy” zaplanowana była na 26 marca 2020 roku, jednak z powodu wybuchu pandemii, jej termin musiał ulec zmianie. Jeżeli sytuacja nie ulegnie pogorszeniu, już jesienią film będzie można zobaczyć na ekranach kin.



Oficjalna strona internetowa filmu: http://www.czarnadamafilm.p/ Ofilcjalny profill na FB: https://www.facebook.com/CzarnaDamaFilm/

źródło: Mucha na dziko

oprac. Aneta Kursa