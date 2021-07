Choroszcz zaprasza na 32. Jarmark Dominikański

W tym roku przestrzeń przy letniej rezydencji Branickich w Choroszczy zdominują mężczyźni, a atmosfera będzie przepełniona testosteronem. Będą warsztaty z pracownikami Muzeum Wojska w Białymstoku, występy kapel, a całość zwieńczy koncert Szymona Wydry&Carpe Diem. Standardowo wykonane zostanie wspólne „Dominikowe” zdjęcie pod sceną Jarmarku.

15 hektarów przestrzeni zapełni się stoiskami rękodzielniczymi, handlowymi oraz wieloma atrakcjami: dla dzieci, młodzieży, dorosłych, całych rodzin i grup przyjaciół. W Strefie Zabaw dla dzieci bezpłatne animacje zaoferuje grupa „Fascynacje Animacje”, a wśród publiczności będzie przechadzał się ludowy zespół „Jarzębinka”, przygrywając podczas spacerów i umilając wszystkim czas.

Nie zabraknie eleganckiej kolumnady zabytkowych pojazdów Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki MOTO RETRO.

Program 32. Jarmarku Dominikańskiego Choroszcz:

13:00 – Zespół KLEPACZANKI /folk/

To coroczny stały gość Jarmarku. Zespół ludowy z Klepacz w gminie Choroszcz – „Klepaczanki” istnieje od ponad 30 lat. Ma na swoim koncie wiele wyróżnień i nagród. Bierze udział w szeregu przeglądów i konkursach. Cały czas występuje i koncertuje.

13:30 – Zespół MIKRON /folk białoruski/

Zespół Mikron powstał 6 lat temu przy Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej BSM w Białymstoku. Członkowie zespołu są miłośnikami muzyki wschodniej (kresowej). 15-osobowa grupa w swoim repertuarze ma utwory współczesne i dawne, ludowe opracowane oraz popularne. Wykonuje je w języku zarówno polskim, jak i białoruskim, rosyjskim oraz ukraińskim. Pracuje pod okiem wybitnego muzyka, akordeonisty, zasłużonego działacza kultury RP, pochodzącego z Grodna (Białoruś) – Wiktora Małanczyka. Zespół był uczestnikiem wielu występów, koncertów, festiwali i konkursów w kraju oraz za granicą.

15:00 – Przejazd zabytkowych aut Stowarzyszenia MOTO RETRO

To kolejny stały gość Jarmarku i niemal równolatek wydarzenia. Co roku Stowarzyszenie zaskakuje uczestników imprezy ciekawymi pojazdami, o rozmaitych funkcjach i rodowodach. Obok Syren, Ład, Wołg i Warszaw, pojawiają się Fiaty, Polonezy, Skody i Trabanty, a także wiele, wiele innych zabytkowych okazów. Ich przejazd w dumnej, eleganckiej kolumnadzie zawsze jest wydarzeniem samym w sobie. W każdej przestrzeni zacne wehikuły prezentują się okazale, ale ich widok na tle pałacowej zieleni parku oraz w zabytkowym anturażu letniej rezydencji Branickich w Choroszczy – to must have każdego Jarmarku Dominkańskiego w Choroszczy – także tegorocznego.

17:15 Wspólne „Dominikowe” zdjęcie uczestników pod sceną Jarmarku

18:00 – NIEMORALNA PROPOZYCJA /folk, rock, ska/

Niemoralna Propozycja – to projekt powstały w sierpniu 2016 r. w Białymstoku. Gatunek, jaki reprezentuje formacja to przede wszystkim polska muzyka rockowa oraz wschodni folk-rock. Są to w większości covery, ale również piosenki autorskie. Zespół tworzy siedmiu facetów: każdy z nich zwariowany na swój sposób. W lutym 2020 zespół zadebiutował na festiwalu „Piosenka Białoruska”, zdobywając I miejsce w swej kategorii z piosenką „Kali kalina”.

20:00 – Szymon Wydra & Carpe Diem

Szymon Wydra to jeden z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów polskiej sceny muzycznej, którego kariera nabrała tempa wraz z udziałem w I edycji programu IDOL. Szymon Wydra & Carpe Diem jest zdobywcą najważniejszych nagród przemysłu muzycznego m.in.: Eska Music Awards w kategorii Artysta Roku, Złoty Dziób Radia Wawa – Przebój roku „Życie Jak Poemat”, Superjedynka Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu za nagranie najlepszej płyty – „Bezczas”, w kategorii Rock, Mikrofon Popcornu – Wokalista Roku, Sopot TOPtrendy. Do największych hitów zespołu należą: „Życie jak poemat”, „Teraz wiem – carpe diem”, „Bezczas”, „Gdzie jesteś dziś”, „Pozwól mi lepszym być”, „Jak ja jej to powiem”, „Całe życie grasz”, „Poza czas”, „Żołnierz – za Waszą i naszą krew”.

źródło i fot.: Urząd Miejski w Choroszczy

oprac.: Paulina Tołcz