Chodźmy w Tany! Nowa płyta Karoliny Cichej już we wrześniu

- Marszałek województwa i cały zarząd bardzo chętnie włącza się w przedsięwzięcia promujące Podlaskie, a takim właśnie jest twórczość pani Karoliny Cichej – mówiła rzecznik marszałka. – Jesteśmy przekonani, że ta muzyka trafi nie tylko do innych regionów naszego kraju, ale także za granicę, rozbudzając u odbiorców zainteresowanie naszym regionem. To piękna płyta, która jest też bardzo cenna dla naszej kultury.

Izabela Smaczna–Jórczykowska przypomniała, że wydanie albumu „Tany” to nie pierwsza współpraca samorządu województwa z Karoliną Cichą. Artystka kilkukrotnie była laureatką stypendium artystycznego marszałka województwa.

Autorka sięga po teksty ludowych pieśni z Podlasia, ale do oryginału dodaje swoje artystyczne post scriptum, własną refleksję, ukazując współczesnemu odbiorcy niezmienność ludzkich radości i dramatów pomimo dzielącej przepaści czasowej.

Ważne jest dla niej uniwersalne znaczenie starych pieśni oraz to, co przez zmiany cywilizacyjne uległo wyparciu przez kulturę współczesną.

- Chcę , żeby to było transowe, w innym sensie tradycyjne. Chcę zbadać czy moje teksty pasują do tradycyjnych pieśni . Niby nie ma już ducha, ale problemy i emocje się nie zmieniają – mówiła Karolina Cicha. – Stare tematy potrzebują nowego opisu - dodała.

Na album „Tany” składa się 16 utworów. Usłyszymy pieśni w językach polskim, białoruskim, ukraińskim. Tradycyjna muzyka jest wzbogacona o współczesne efekty dźwiękowe i taneczne gatunki muzyki etnicznej . Usłyszymy rootsowe uderzenie bębnów, polkę, sambę czy elementy technotransu i rapu. Wydanie płyty „Tany” (kwotą 20 tys. zł) współfinansował m.in. samorząd województwa podlaskiego.

Album promowany przez singiel „Płacz nad młodością, co odchodzi” z gościnnym udziałem Kayah ukaże się 11 września.

oprac. Aneta Kursa

fot. Anna Augustynowicz