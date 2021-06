Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza na Koncert Uwielbienia Bogu Dźwięki 2021

Koncert Bogu Dźwięki jest wydarzeniem organizowanym w rocznicę pobytu w Białymstoku papieża Jana Pawła II i ustanowienia metropolii białostockiej. Pierwsza edycja odbyła się w 2012 roku. Koncert został bardzo dobrze odebrany przez publiczność, co skłoniło organizatorów do kontynuowania wydarzenia. Charakterystycznym akcentem koncertu jest pokaz na telebimie obrazów z piasku sypanych na żywo do każdego z utworów.

Występ na placu katedralnym poprzedzają trzydniowe Wokalne Warsztaty Uwielbienia Bogu Dźwięki.

- Przygotowują chętnych uczestników do wspólnego występu na scenie pod kątem wokalnym ale i formacyjnym, by śpiew stał się autentyczną modlitwą i świadectwem wiary – mówił ks. Andrzej Szczepańczyk, pomysłodawca i organizator wydarzenia - Warsztaty cieszą się coraz większym zainteresowaniem, tak że mamy zgłoszenia nie tylko z Białegostoku i najbliższych okolic, ale i z Polski.

Warsztaty rozpoczną się 10 czerwca o godz. 15 w Kinie TON w Białymstoku. Szczegółowy program oraz zapisy na warsztaty można znaleźć na stronie: Bogu Dźwięki

Całe wydarzenie odbywa się pod kierownictwem muzycznym Piotra Kurstaka, autora tekstów i muzyki, założyciela i lidera Akademickiej Scholi Adonai przy białostockiej Katedrze, a także autora projektu "Męka Pańska na gitarę, perkusję i piasek". Towarzyszą mu muzycy tworzący zespół instrumentalny i 35 osobowy chór stały oraz chór uczestników warsztatów.

Dorobkiem artystów jest nagrana i wydana w 2015 roku płyta CD z czterema autorskimi utworami, z których jeden - "Serca gotowe" wraz z teledyskiem stał się hymnem Archidiecezji Białostockiej na Światowe Dni Młodzieży 2016 oraz pełnowymiarowa płyta CD wydana w 2017 r. ze studyjnym materiałem znanym już z koncertów. Płyta nosi tytuł "Ocaliłeś mnie" i zawiera 12 autorskich utworów. Tytułowa piosenka z tej płyty ma na kanale YouTube ponad 1,5 mln wyświetleń.

Wydarzenie objął honorowym patronatem bp Henryk Ciereszko, Administrator Archidiecezji Białostockiej.

Organizatorzy zapraszają też do mediów społecznościowych - serwisu Facebook i You Tube



źródło: Caritas Archidiecezji Białostockiej

oprac.: Aneta Kursa

red.: Cezary Rutkowski