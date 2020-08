Camerata Augustoviana – Karol Szymanowski i Pieśni Kurpiowskie

W programie:

Prelude op. 1 nr 1

Pieśni Kurpiowskie op. 58

Lecioły zórazie

Wysła buzycka

Uwoz mamo

U jeziorecka

Romans op. 23

Pieśni Kurpiowskie op. 58

A pod borem siwe kunie

Bzicem kunia

Ściani Dumbek

Leć głosie po rosie

Pieśń Roksany z opery Król Roger

Pieśni Kurpiowskie op. 58

Zarzyjze kuniu

Ciamna nocka

Wysły rybki

Wsyscy przyjechali

***

Karol Szymanowski to jeden z najwybitniejszych kompozytorów przełomu XIX i XX wieku. Jego twórczość określana jest jako ta, która „ma znaczenie dla polskości”. Uważał on, że nie ma sprzeczności pomiędzy sztuką nowoczesną w ówczesnym rozumieniu, a narodową tradycją. Z tego powodu uważa się go za ojca polskiej awangardy muzycznej XX wieku. Miał niezwykłą, twórczą odwagę łączenia tego, co już wtedy było wielką polską tradycją klasyczną z folklorem. Inspirowała go twórczość Fryderyka Chopina, ale także to, co wychodziło z wnętrza narodu, z prostego ludu, folkloru kurpiowskiego i podhalańskiego.



źródło: Augustowskie Placówki Kultury

oprac. Aneta Kursa