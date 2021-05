Breakstok powraca – w czerwcu druga edycja tanecznego festiwalu

Marszałek zachęcał do próbowania swoich sił w tańcu, podkreślając, że to dziedzina, w której każdy może znaleźć coś dla siebie.





- Taniec to wymagająca dyscyplina, która uczy pokory, ale też daje mnóstwo satysfakcji. To jeden z najpiękniejszych sportów – mówił Artur Kosicki. – Teraz, po długim okresie pandemii, kiedy nasza aktywność fizyczna była ograniczona, gorąco polecam naukę, trenowanie tańca.

Rywalizacja będzie odbywała się w kilku kategoriach wiekowych: Bboying Battle 1vs1 do lat 11, Bboying Battle 1vs1 do lat 15, Bboying Battle 1vs1 16 + i Bgirl 1vs1 .

Tomasz Mróz, współorganizator festiwalu, poinformował, że zapisy tancerzy cały czas trwają. Swój udział w tanecznych zmaganiach można zgłosić za pośrednictwem strony breakstok.pl i serwisu Facebook.

- Zachęcamy do pokazania swoich umiejętności, do zmierzenia się z innymi tancerzami. Ale festiwal nie jest tylko rywalizacją, tu też można wymienić się doświadczeniami, podnieść swoje umiejętności, no i oczywiście spotkać ludzi, którzy podzielają naszą pasję – mówił Mróz.