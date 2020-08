Bitwa o Zadwórze 1920 - gra strategiczna

Suwalski Ośrodek Kultury (SOK) zaprasza do wzięcia udziału w historycznej grze strategicznej organizowanej we współpracy z Armenian Foundation. Warto - nie tylko dla dobrej zabawy, ale i po to, aby odkryć jakie powiązania ma Zadwórze z Suwałkami. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę (9.08) na Bulwarach nad Starą Hańczą przy Galerii Sztuki Stara Łaźnia o godz. 14.00 (planowany czas trwania to około 2 godziny). Wstęp wolny.