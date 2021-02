Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na „Rozmowy kulturalne” – 16.01

ROZMOWY KULTURALNE to cykl online Białostockiego Ośrodka Kultury, w ramach którego prezentujemy sylwetki twórców młodego pokolenia, związanych z różnymi formami sztuki współczesnej, z mocnym akcentem na twórców teatralnych. W ód nich są również artyści związani z Białymstokiem lub Podlasiem - stąd się wywodzący albo związani twórczo z naszym miastem lub regionem.

Jak wygląda praca artysty? Co oznacza dla twórcy bycie freelancerem? Jak sztuka reaguje na globalne zmiany: pandemie, zmiany klimatyczne, ekonomiczne? To tylko ęść tematów, które poruszymy w naszych rozmowach.

Spotkania online odbywają się w czasie rzeczywistym na Facebooku Białostockiego Ośrodka Kultury, dzięki czemu widzowie mogą komentować i zadawać pytania naszym gościom na żywo.



Krzysztof Garbaczewski (ur. 1983 w Białymstoku) - reżyser, scenograf i autor adaptacji m.in. "Tybetańskiej Księgi Umarłych", Gombrowicza, Dostojewskiego, Shakespeare'a, Reymonta, Jelinek, Roussela oraz poetów Leśmiana, Białoszewskiego i Dante, stanowiących podstawę jego tzw. "Medytacji" łą ących performance, sztuki wizualne oraz muzykę. Pierwszy polski reżyser teatralny pracujący w technologii Virtual Reality. Charakterystyczna dla niego kolażowa stylistyka, stosowanie projekcji wideo i bezpośrednich transmisji nawiązuje do naszej współczesnej cyber wrażliwości.

Garbaczewski w swych spektaklach mówi o najważniejszych sprawach egzystencjalnych i szuka doświadczeń granicznych. Ironicznie przyglądając się wszystkiemu, co teatralne (np. iluzji scenograficznej, stosunkowi aktora do roli, wierności tekstowi dramatu, sceniczności), komentuje i przekracza dotychczasowe próby eksperymentalne, jednocześnie rozważając genezę samego teatru, jaką jest rytuał. Tworzywem Garbaczewskiego jest złożony ekosystem współdziałania międzyludzkiego, androgyniczny sposób bycia mieszczący się poza genderowymi podziałami, naturą i cyberprzestrzenią.

Garbaczewski nie tylko zwraca uwagę na organiczne relacje zaistniałe w trakcie powstawania określonych performatywnych narracji, ale podkreśla również queerową bioróżnorodność. Funkcjonuje ona jako przestrzeń nieograniczona założonymi z góry rezultatami, dychotomicznymi podziałami i hermetycznymi kategoriami, jako forma odpowiednia dla mogących powstać w przyszłości relacji. Założyciel kolektywu Dream Adoption Society, który koncentruje się na rozwijaniu języka sztuk cyfrowych – wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w przestrzeni teatru i sztuki performance.

W swojej praktyce łączy nowe technologie ze sztuką w spektaklach teatralnych, performansach lub instalacjach. Dream Adoption Society korzysta z takich rozwiązań jak: skanowanie i implementacja aktorów do wirtualnego środowiska 3D na żywo, aplikacje umożliwiające doświadczanie wirtualnej rzeczywistości przez wielu odbiorców jednocześnie, kreacja cyfrowych awatarów i środowisk VR (Virtual Reality) połączonych z realną scenografią i rekwizytami lub wykorzystanie holograficznych postaci generowanych w czasie rzeczywistym w rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality).



Edwin Bendyk - dziennikarz, publicysta i pisarz, pracuje w tygodniku „Polityka", gdzie kieruje działem nauki. Autor książek: „Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności" (W.A.B., 2002), „Antymatrix. łowiek w labiryncie sieci" (W.A.B., 2004), „Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu" (W.A.B., 2009) oraz „Bunt Sieci" ("Polityka", 2012). W 2014 roku wspólnie z Jackiem Santorskim i Witoldem Orłowskim opublikował książkę „Jak żyć w świecie, który oszalał". Jego najnowsza książka, „W Polsce, czyli nigdzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata", ukazała się nakładem „Polityki" w kwietniu 2020 roku.

Edwin Bendyk wykłada w Collegium Civitas, gdzie współtworzył Ośrodek Badań nad Przyszłością. W Centrum Nauk Społecznych PAN (Graduate School for Social Research) prowadzi seminarium o nowych mediach.

Należy do Polskiego PEN Clubu, od roku jest prezesem zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. Jest łonkiem European Council on Foreign Relations.



Najbliższe spotkanie odbędzie się 16 stycznia 2021 o godz. 15:00, live na Facebooku Białostockiego Ośrodka Kultury.

