Benefis Janusza Majewskiego w Tykocinie

W przekazanym przez władze województwa liście gratulacyjnym podkreślono ogromny wkład Janusza Majewskiego w rozwój polskiego filmu i rodzimej kultury.

„Jako obdarzony wielkim talentem reżyserskim i scenicznym twórca, jest Pan autorem wielu produkcji, które przeszły do historii polskiego kina. Spośród szerokiego grona Pańskich dzieł przywołajmy takie filmy jak: poruszający niełatwe czasy wojny „Album Fleischera”, znakomity dramat psychologiczny „Zaklęte rewiry”, kultową komedię „C.K. Dezerterzy” oraz wspaniałą muzyczną opowieść „Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”. Każdy z nich i wiele, wiele innych były nagradzane prestiżowymi laurami na renomowanych festiwalach i konkursach. O ich wartości świadczy również uznanie ze strony krytyków oraz zafascynowanie Pana twórczością szerokiego grona widzów.” – czytamy m.in. w liście (pełna treść w załączeniu).

Janusz Majewski urodził się 5 sierpnia 1931 roku we Lwowie. Swoją przygodę z filmem rozpoczął z dniem, kiedy jako dziecko dostał w prezencie mały projektor. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, gdzie w 1955 roku ukończył architekturę. Następnie w 1960 roku ukończył studia na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi.

Jako reżyser zadebiutował w 1961 roku filmem dokumentalnym pod tytułem „Zabawa”. Debiut pełnometrażowy reżysera to film „Sublokator” z 1966 roku, w którym główne role grali Jan Machulski, Barbara Ludwiżanka, Katarzyna Łaniewska i Magdalena Zawadzka. Najgłośniejsze i najbardziej cenione produkcje filmowe Janusza Majewskiego to między innymi: nagrodzony w 1963 roku na Krakowskim Festiwalu Filmowym Srebrnym Smokiem film o tematyce wojennej „Album Fleischera”, dramat „Zaklęte rewiry”, nominowany do Złotego Niedźwiedzia w 1976 roku, kultowa komedia „C.K. Dezerterzy” nagrodzona „Złotą Kaczką” w kategorii najlepszy polski film 1985 roku „Mała matura 1947”.

Uroczystości jubileuszowe zwieńczyły I edycję Tykocińskiej Akademii Kresów. To 9-dniowy festiwal filmowy odwołujący się do historii Kresów, krainy, stanowiącej przez wiele lat niezapomnianą ostoję polskości na Wschodzie. Tegoroczna, I edycja Tykocińskiej Akademii Kresów była poświęcona głównie historii Lwowa. Prezentowano literaturę, malarstwo, film, teatr i piosenkę, które powstały na Kresach, szczególnie we Lwowie i jego okolicach, bądź stworzone zostały przez ludzi Kresów – Zbigniewa Herberta, Mariana Hemara, Janusza Majewskiego, Wojciecha Pszoniaka i innych.



W festiwalu uczestniczyło wielu wybitnych aktorów, reżyserów, pisarzy i znawców tematu. Odbywały się też koncerty, spektakle, spotkania autorskie, prelekcje, dyskusje, wspomnienia geniuszy polskiego kina.

Aneta Kursa, Jerzy Górko

red.: Edyta Chodakowska-Kieżel

fot.: Piotr Babulewicz