BATAT – pierwsza taka baza w Polsce

W serwisie BATAT prezentowane są profile studentek i studentów kierunku aktorstwo II, III, IV, V roku (z trzech specjalności: aktorstwo dramatyczne, aktor i wokalistyka oraz aktorstwo teatru lalek), a także absolwentek i absolwentów rok po ukończeniu studiów.

Studenci pogrupowani są według roczników, na których rozpoczęli studia, ale wyszukiwarka sprawia, że w wygodny i przejrzysty sposób można wyświetlać ich profile w dowolnej konfiguracji – ustawiając takie filtry wyszukiwania, jak na przykład wiek, wzrost, płeć, czy znajomość języków obcych.

Oprócz głównego celu serwisu – promocji studentek i studentów, absolwentek i absolwentów Akademii – chcemy jednocześnie promować zasady, które próbujemy wpajać studentom i studentkom w toku studiów, w tym najważniejszą: że ich wartość osadza się na tym, co potrafią, co sobą reprezentują. W naszym przekonaniu to podstawa przeciwdziałania mobbingowi, manipulacji, wykorzystywaniu seksualnemu, seksizmowi i innym formom dyskryminacji ze względu na płeć czy wiek; to punkt wyjścia do wyrównywania szans zawodowych - mówi Magdalena Wieremiejuk z białostockiej filii Akademii Teatralnej.

Treści profili studenci i studentki przygotowują sami. Zamieszczenie profilu w serwisie jest dobrowolne.

Aby nawiązać współpracę z wybraną osobą, można skontaktować się bezpośrednio z nią lub jej agentem, poprzez dane zamieszczone na profilu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Bazy Aktorskich Twarzy Akademii Teatralnej, przesłać oferty castingowe, zapytanie grupowe bądź propozycję organizacji warsztatów i spotkań ze studentami i studentkami, prosimy o kontakt z doradcą Akademickiego Biura Karier Akademii Teatralnej, Moniką Czajkowską, monika.czajkowska@e-at.edu.pl.

Autorem fotografii jest Bartek Warzecha.

źródło: Akademia Teatralna

im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Filia w Białymstoku

oprac.: Aneta Kursa

red.: Cezary Rutkowski