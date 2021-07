AugustOFF Live Festival 2021 już w sierpniu

Maciej Maleńczuk wystąpi w piątek (13 sierpnia) w augustowskim amfiteatrze nad Neckiem. Drugi dzień (14 sierpnia) to czas zarezerwowany dla Potańcówki na Dechach, której na żywo przygrywać będą Kanka Franka oraz Orkiestra Świętego Mikołaja. Roztańczymy się w amfiteatrze punktualnie o 20:00. Na niedzielę (15 sierpnia) zaplanowano muzyczny rejs, który wyruszy z portu Żeglugi Augustowskiej o godz. 21:00. Na pokładzie wystąpi BAASCH, supportowany przez DJ-a Pavlo.

Bilety i bezpłatne wejściówki na wszystkie wydarzenia w ramach AugustOFF Live Festival będą do nabycia od 2 sierpnia w Miejskim Domu Kultury, ul. Nowomiejska 41, tel. 87 643 36 59.

Cennik:

Koncert Macieja Maleńczuka – bezpłatne wejściówki

Potańcówka na Dechach – bilet: 10 zł

muzyczny rejs: BAASCH – bilet: 40 zł

***

Maciej Maleńczuk – jeden z najważniejszych artystów przełomu wieków, obdarzony nie tylko świetnym głosem, ale i darem pisania tekstów pełnych trafnych obserwacji. Uważany za jednego z najbardziej awangardowych i kontrowersyjnych polskich artystów muzycznych. Większość jego albumów, m.in. „Wysocki Maleńczuka”, „Psychocountry” czy też „Psychodancing” pokryła się w Polsce złotem lub platyną. Występował w zespołach Püdelsi i Homo Twist, Yugopolis, równolegle rozwijał karierę solową. W 2003 roku został jurorem popularnego programu telewizyjnego „Idol”. Bliski bezpośredni kontakt z widownią, szczery, niezakłócony przekaz tekstu – to wizytówka sceniczna Macieja Maleńczuka. Mówi się o nim, że to Artysta nie do podrobienia, naturalny, dowcipny, czasem brutalny – czyli dokładnie taki jak życie!

Kanka Franka – jedyna w swoim rodzaju dwuosobowa kapela tworzona przez pochodzące z Suwalszczyzny miłośniczki muzyki tradycyjnej: Małgorzatę Makowską śpiewającą i grającą na harmonii pedałowej, skrzypcach, bębenku oraz basach oraz śpiewającą i grającą na bębnie obręczowym Magdalenę Balewicz. Folkowy tandem z powodzeniem koncertuje w Polsce i za granicą. Skąd nazwa? Od imienia mistrza Franciszka Racisa, pod którego okiem młode artystki uczyły się muzyki tradycyjnej i od którego zaczerpnęły większość swojego repertuaru.

Orkiestra Świętego Mikołaja – jeden z najbardziej cenionych i docenianych zespołów na polskiej scenie folkowej. Jako jedna z pierwszych wprowadziła do repertuaru muzykę inspirowaną słowiańską muzyką tradycyjną, głównie polską, łemkowską i huculską. Rozpoznawalną cechą kapeli jest akustyczne brzmienie i ludowe maniery wokalne, m.in. biały śpiew. W czasie ponad trzydziestu lat istnienia grupa zagrała ponad 2000 koncertów w kraju i za granicą, wydała 13 albumów. Z inicjatywy Mikołajów powstało wiele działań mających na celu animację i popularyzację muzyki folkowej, m.in. festiwal „Mikołajki Folkowe” i Pismo Folkowe „Gadki z Chatki”.

BAASCH - Bartosz Schmidt, czyli jedna z najciekawszych postaci polskiej sceny elektronicznej, a jego muzykę porównuje się do takich artystów jak Trust, The Knife czy Depeche Mode. Muzyk występował na największych festiwalach w kraju i za granicą. Koncerty Baasch można było usłyszeć między innymi na: Open’er, Audioriver, Tauron Nowa Muzyka, Orange Warsaw Festival czy Free Form Festival oraz w wielu państwach m.in.: w Niemczech, Francji, na Islandii, w Chinach, Czechach, na Węgrzech, w Rumunii i na Litwie. Baasch jest także autorem ścieżki dźwiękowej do głośnego filmu Tomka Wasilewskiego „Płynące Wieżowce”.

źródło i fot.: Augustowskie Placówki Kultury

oprac.: Paulina Tołcz