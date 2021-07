Ambient Park, czyli klimatyczne wprowadzenie w atmosferę Up To Date

Ambient Park 2021 to wydarzenie towarzyszące 12. edycji Up To Date Festival, która odbędzie się 3-5 września br. Partnerem festiwalu jest Województwo Podlaskie.

Podczas Ambient Park 2021 wystąpią:

Podczas swojego występu duet zaprezentuje materiał z albumu pt. „Oxygen”, który ujrzał światło dzienne w maju br. w ramach wydawnictwa Minicromusic Rec. „Oxygen” to pierwsze wspólne wydawnictwo autorstwa Michała Wolskiego oraz Grzegorza Bojanka. To efekt pracy dwóch artystów, których pola dźwiękowych poszukiwań – pozornie różne i oddalone od siebie – doskonale uzupełniają się. Michał Wolski to z jednej strony jeden z bardziej uznanych twórców w świecie techno i eksperymentalnej elektroniki, natomiast Grzegorz Bojanek to bezsprzecznie jeden z najważniejszych polskich twórców muzyki ambient.



Połączenie sił tych dwóch muzyków, czego efektem jest album „Oxygen”, przynosi wielowątkowe dzieło mieszczące w sobie nie tylko powłóczyste, głębokie brzmienia syntezatorów, przetworzonych instrumentów akustycznych, szumów czy nagrań terenowych, ale i medytacyjny, rytmiczny puls. Jego intensywna obecność nie tylko porządkuje sferę brzmień, ale też pozwala im wibrować w sposób żywo angażujący cielesną stronę doświadczenia muzycznego.

Daniel Szlajnda to krakowski muzyk i kompozytor, znany na scenie klubowej ze swoich licznych wydawnictw oraz DJ setów pod pseudonimem Daniel Drumz. Pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem zadebiutował w bieżącym roku albumem „Komorebi” – materiałem, zainspirowanym procesami cyklicznymi, które zachodzą w przyrodzie oraz samą naturą – zarówno w swojej pięknej i delikatnej postaci, jak i tej brutalnej i bezwzględnej, napędzanej silną wolą przetrwania.



Ze względu na bogate wykorzystanie analogowych i cyfrowych syntezatorów o charakterystycznym dla muzyki klubowej brzmieniu, sam Szlajnda określa płytę żartobliwym mianem „acid ambientu”, jednak o silnych wpływach nowoczesnej muzyki minimalistycznej.

Botanica to producent i DJ ukrywający się muzycznie - nie tylko w gąszczu tropikalnej zieleni. Tworzy relaksujący ambient ale zdarza mu się też tworzyć rytmiczne utwory z pogranicza dub techno i house. Jest wielkim entuzjastą nagrań terenowych, które wykorzystuje w swoich utworach i publikuje na swoim profilu Bandcamp. Jego nagrania były wykorzystywane w produkcjach filmowych, ćwiczeniach jogi, aplikacjach wspomagających relaks i medytację oraz jako tło muzyczne wystaw designu. Do tej pory jego produkcje ukazały się nakładem wytwórni MOST, Father And Son Records & Tapes, Dom Trojga i Neoviolence.

Jędrzej Dondziło aka Dtekk to DJ, promotor i aktywista na rzecz kultury oraz okazjonalny radiowec. Białostoczanin z krwi i kości. Pomysłodawca, koordynator i dyrektor programowy Up To Date Festival. Współzałożyciel i booker klubu FOMO. Współtwórca kolektywu i wytwórni płytowej Technosoul. Inicjator hasła Pozdro Techno oraz cyklu wydarzeń pt. Salon Ambientu i Secret Location. Pierwsze kroki stawiał w klubie Metro.





źródło i fot.: Up To Date Festival

oprac.: Anna Augustynowicz