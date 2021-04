Międzynarodowy Dzień Tańca - 29.04

To święto zostało ustanowione w 1982 roku przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego będącego pod auspicjami organizacji UNESCO. Nawiązuje ono do daty urodzin francuskiego, wielkiego reformatora baletu, Jeana-Georgesa Noverre'a, urodzonego 29 kwietnia 1727 roku w Paryżu.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca każdego roku inny wybitny artysta związany z tą sztuką przygotowuje orędzie adresowane do tych, którzy uprawiają i kochają taniec. Przesłanie dla świata z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca publikowane jest każdego roku na łamach strony iti-worldwide.

W 2021 roku autorką orędzia jest główna tancerka baletu „Stuttgart Ballet” – Friedemann Vogel. Jej słowa jakże wymownie nawiązują do obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa:

- Teraz, z zamkniętymi teatrami i odwołanymi festiwalami, nasz świat stanął w martwym punkcie. Brak kontaktu fizycznego. Brak programów. Brak odbiorców. Nigdy w najnowszej historii społeczność taneczna nie była tak zbiorowo wezwana do pozostania zmotywowanym, do znalezienia naszej racji bytu. Jednak właśnie wtedy, gdy odebrano nam coś cennego, naprawdę doceniamy, jak ważne jest to, co robimy i ile taniec oznacza dla ogółu społeczeństwa – napisała w swoim orędziu Friedemann Vogel.