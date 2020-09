Wystawa prac studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wystawa jest częścią dwuletniego, międzynarodowego projektu „Knowledge is the Chance of Acceptance” (KCA), realizowanego w ramach programu Erasmus+. Partnerami projektu są: organizacja MoCa Future Designers z Włoch (Florencja) oraz Global Gelisim Dernegi, turecka organizacja pozarządowa z Ankary.

Wystawę można będzie oglądać w Galerii Parter Książnicy Podlaskiej do 12 października, od poniedziałku do piątku, w godz. 16.00 – 19.00.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność przybycia na wernisaż. Wejście od godz. 16.30.

Organizatorzy przypominają zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Na terenie Książnicy Podlaskiej obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. Przy wejściu do Książnicy Podlaskiej dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zachowania dystansu i stosowania się do poleceń organizatora.

źródło: Książnica Podlaska