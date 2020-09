Wrzesień w Książnicy Podlaskiej

1-25.09 Wystawa „Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata”, FILIA NR 9

Wystawa ilustracji z książki „MAPY. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata” autorstwa Aleksandry i Daniela Mizielińskich. Wystawę można oglądać w godzinach pracy Filii nr 9.

Wystawa zorganizowana w ramach projektu czytelniczego „Z książką w podróż do świata nauki”, dofinansowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki 2020”.

5.09 Narodowe Czytanie 2020

5 września 2020 r. po raz dziewiąty w całej Polsce odbędzie się akcja Narodowe Czytanie. Z tej okazji Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego, Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla oraz Jolanta Gadek – Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zapraszają do Supraśla, gdzie o godz. 16.00 przedstawiciele władz samorządowych, świata kultury, mieszkańcy Supraśla oraz województwa podlaskiego wspólnie przeczytają fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego.



8.09 i 11.09 „Warsztat tworzenia blogów krytycznoliterackich na platformie worpress”

8 i 11 września o godz. 10.00 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na swój fanpage - link do Facebooka, gdzie zaprezentowane zostaną spotkania warsztatowe, poświęcone tworzeniu blogów krytycznoliterackich na platformie Wordpress.

10.09 „Misja kosmos” – spotkanie z Tomaszem Samojlikiem

10 września 2020 r. o godz. 17.00 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na swój fanpage - link do Facebooka, gdzie odbędzie się spotkanie on-line z Tomaszem Samojlikiem - biologiem, popularyzatorem wiedzy o przyrodzie, rysownikiem i twórcą komiksów.

Spotkanie zorganizowane w ramach projektu czytelniczego „Z książką w podróż do świata nauki”, dofinansowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki 2020”.

15.09 „Książka w świecie instagrama, czyli czym jest bookstagram?"

15 września o godz. 10.00 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na swój fanpage - link do Facebooka, gdzie o bookstagramie opowie Agnieszka Jarosławska, w sieci znana jako Ruda Czyta.

21.09 „Fakty, nie mity - jak nie dać się nabrać na pseudonaukę?”. Spotkanie autorskie z Aleksandrą i Piotrem Stanisławskimi

21 września 2020 r. o godz. 17.00 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na swój fanpage - link do Facebooka, gdzie odbędzie się spotkanie on-line z Aleksandrą i Piotrem Stanisławskimi, autorami bloga Crazy Nauka.

22 i 25.09 – „Pierwszy krok w twórczość” – warsztaty z Katarzyną Drogą

22 i 25 wrześniao godz. 10.00 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na swój fanpage - link do Facebooka, na warsztaty pod hasłem „Pierwszy krok w twórczość”, przygotowane przez Katarzynę Drogą pisarkę, dziennikarkę, pedagoga.

23.09 Środa literacka – spotkanie autorskie z Igorem Brejdygantem

23 września o godz. 17.00 w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, VI piętro) odbędzie się spotkanie z Igorem Brejdygantem – scenarzystą, pisarzem, reżyserem, producentem reklam, fotografem i aktorem.

24.09 Wystawa prac studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku



24 września o godz. 17.00 w Galerii Parter Książnicy Podlaskiej (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A) odbędzie się wernisaż wystawy prac studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, poświęconej tematyce uchodźstwa.

Wystawa jest częścią dwuletniego, międzynarodowego projektu „Knowledge is the Chance of Acceptance” (KCA), realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Wystawę można będzie oglądać w Galerii Parter Książnicy Podlaskiej do połowy października.



28.09 VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia” pod hasłem „Monastycyzm i mistycyzm w literaturze, kulturze i języku Słowian”



28.09 odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia” pod hasłem „Monastycyzm i mistycyzm w literaturze, kulturze i języku Słowian”. Uczestnicy obradować będą w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (część uczestników obecna będzie na miejscu, część będzie uczestniczyć w spotkaniu online).

Organizatorzy: Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Akademia Supraska, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”.

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w konferencji oraz tematyki, prosimy o kontakt z Działem Naukowym Książnicy Podlaskiej, tel. 85 67-67-266.

30.09 Środa literacka – spotkanie autorskie z Krystyną Konecką

30 września o godz. 17.00 w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, VI piętro) odbędzie się spotkanie z Krystyną Konecką - poetką i dziennikarką.

Podczas spotkania w Książnicy Podlaskiej Krystyna Konecka zaprezentuje wiersze ze swoich najnowszych tomów poetyckich: Kruchość. Sonetti a corona(Toronto 2020) oraz Zwierciadło Marii Stuart/Mary Stuart’s Mirror (Białystok 2020).



źródło: Książnica Podlaska

oprac. Anna Augustynowicz

fot. Mateusz Duchnowski