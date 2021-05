„Urodziny Stasia, czyli Nowe Wyzwolenie jako dziełko prawie nieskończone” – występ grupy artystycznej Spider Demon Massacre

Zespół Spider Demon Massacre to galeria portretów ludzkiej duszy, zapleciona w bezmiar możliwości i refleksji na temat własnego jestestwa. Zespół nastawiony jest na tworzenie nie tylko muzyki opartej o słowa największych literatów, ale ubieranie jej w performatywno-teatralny kostium, mający zaskakiwać, szokować oraz budować w widzu i słuchaczu nowe spojrzenie na otaczającą go rzeczywistość. Grupa składa się z aktorów, w większości grających w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

– Zacząć trzeba od tego, że nasz projekt został zrealizowany specjalnie na trwający w Książnicy Podlaskiej Festiwal Literacki „Autorzy i książki”. Na początku poproszono nas o zagranie koncertu. Natomiast w międzyczasie narodził się pomysł, aby zrobić coś innego, coś większego. Wiedziałem, że mamy zrobić Witkacemu urodziny i to był punkt wyjścia. Następnie pomyślałem, że jak to na spotkaniach urodzinowych bywa, należy zebrać trochę ludzi, powinni ze sobą porozmawiać, powspominać, pośpiewać piosenki, a nawet pokrzyczeć na siebie. Tutaj przyszedł mi do głowy ponadczasowy tekst Witkacego „Nowe Wyzwolenie”. Z tym pomysłem uderzyłem do grupy wspaniałych artystów. Oni zgodzili się i wspólnie zrealizowaliśmy nagranie czytania performatywnego. Do tego dołożyliśmy kilka piosenek, które w mniejszym lub większym stopniu znane są odbiorcom Spider Demon Massacre – mówi Patryk Ołdziejewski, pomysłodawca i reżyser wydarzenia.

„Urodziny Stasia, czyli Nowe Wyzwolenie jako dziełko prawie nieskończone” dotyka tematu, jakim jest władza. Co dzieje się z człowiekiem, kiedy uporczywie wraz ze swoimi przekonaniami dąży do osiągnięcia wyznaczonego celu? Kto przetrwa walkę? Ponadczasowość tekstu Witkacego i jego dobitnie oddziaływujące słowa skłaniają widza do refleksji nad własnym życiem. Jest to próba pochylenia się nad współczesnym „wyzwolonym” człowiekiem.

Występ dostępny będzie na Facebooku oraz kanale YouTube Książnicy Podlaskiej.

źródło: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

oprac.: Paulina Dulewicz