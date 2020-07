Ukazał się czwarty numer nieregularnika „Epea. Pismo literackie”

„To numer wyjątkowy, gdyż powstawał w szczególnym czasie i niezwykłych okolicznościach – koronawirus odcisnął swoje piętno na całym, współczesnym świecie. Choć temat pandemii zdaje się przysłaniać w tej chwili inne kwestie, rok 2020 przyniósł nam wiele znaczących wydarzeń, w wymiarze ogólnoświatowym, krajowym i lokalnym, i one także miały wpływ na to, co działo się w literaturze i sztuce” – pisze we wstępie do czwartego numeru nieregularnika „Epea” Justyna Sawczuk – redaktor naczelna pisma.