Święto bibliotekarzy w Książnicy Podlaskiej. Poznaliśmy laureatów Nagrody Srebrnej Róży

Srebrna Róża to wyróżnienie przyznawane przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku od 1999 r. osobom i instytucjom zasłużonym na rzecz bibliotek województwa podlaskiego.

Marszałek Artur Kosicki podkreślał, że nagroda jest hołdem i podziękowaniem tym wszystkim, dla których rozwój czytelnictwa w naszym regionie leży na sercu.

- We współczesnym świecie książka ma ogromną konkurencję – internet, telewizję - ale to właśnie biblioteka i książki kształtują nas jako wartościowych ludzi. To dzięki wam biblioteki stają się miejscami nowoczesnymi, interesującymi i przyciągającymi czytelników, także tych młodych. Dzięki waszej pracy, każde pokolenie odkrywa, ile radości może dać książka, ile przygód można przeżyć wspólnie z bohaterami powieści – powiedział marszałek Kosicki.