Środy Literackie w Książnicy. Spotkanie autorskie z Joanną Kruszewską

Joanna Kruszewska – ur. w czerwcu 1976 r. w Białymstoku, gdzie uczęszczała do szkoły podstawowej i średniej. Studia ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim, wydział pedagogiczny, edukacja początkowa z reedukacją. Czyta właściwie wszystko, omijając szerokim łukiem kryminały. Autorka książek adresowanych przede wszystkim do kobiet. Pierwsza jej książka „Aby do mety” ukazała się w czerwcu 2009 roku.

Spotkanie odbędzie się na VI piętrze siedziby głównej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Wstęp wolny.



