Środa Literacka z Wojciechem Kassem

Podczas spotkania w Książnicy Podlaskiej zaprezentowane zostaną wiersze z najnowszego tomu poetyckiego Wojciecha Kassa „Metaf. 20 wierszy o położeniu”.

Spotkanie poprowadzi Dorota Sokołowska – dziennikarka i prezenterka Polskiego Radia Białystok, wydawca magazynu kulturalnego „Podróże po kulturze”, autorka programów promujących czytelnictwo, recenzentka teatralna i autorka audycji dokumentalnych i reportaży Autorka książek: Dźwiękoczułość (2015), Bóg jest portem (2016), Sekrety Łomży i Ostrołęki (wspólnie z Grzegorzem Maculewiczem) (2018).

Współorganizatorem spotkania z Wojciechem Kassem jest Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku.

Wojciech Kass – poeta i eseista. Opublikował tomiki: Do światła (1999), Jeleń Thorwaldsena (2000) – za które otrzymał nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny i nagrodę Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach, Prószenie i pranie (2002), 10 Gedichte aus Masurenland (2003, wybór wierszy w języku polskim i niemieckim), Przypływ cieni (2004), Gwiazda Głóg (2005) nominowany do Wawrzynu nagrody literackiej Warmii i Mazur, Pieśń miłości, pieśń doświadczenia (z Krzysztofem Kuczkowskim) (2006), Wiry i sny (2008) nominowany do Wawrzynu nagrody Literackiej Warmii i Mazur, oraz 41 (2010). W 2012 ukazała się publikacja pt. Czterdzieści jeden. Wiersze i glosy, zawierająca pieśni z 41, dziennik poety z okresu ich pisania, komentarze krytyków i historyków literatury o tym tomie oraz wiersze nowe. W 2014 kolejny tomik Ba! Dwadzieścia jeden wierszy, w 2015 Przestwór. Godziny nominowany do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. W 2016 ukazał się wybór jego poezji Pocałuj światło. 89 wierszy, w 2018 Ufność. Trzy poematy. Jest autorem opracowania o związkach Czesława Miłosza i jego krewnych z Sopotem Aj, moi dawno umarli (1996), książki eseistycznej Pęknięte struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (2004) nominowanej do Wawrzynu nagrody literackiej Warmii i Mazur, współautorem słownika Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany (2008) oraz współautorem (wraz z Jarosławem Ławskim) Z ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji 2010-2016 (2018). Esej Wojciecha Kassa Światło jaśnie gość zainaugurował serię broszur – Prelekcje Mistrzów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku (2018). Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Pen Clubu. Wchodzi w skład redakcji dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Uhonorowany nagrodą „Nowej Okolicy Poetów” za dorobek poetycki (2004), nagrodą „Otoczaka” za tomik wierszy Wiry i sny (2009), „Sopocką muzą” – nagrodą prezydenta Sopotu (2011), srebrnym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2015). Jego wiersze tłumaczone są na język: niemiecki, angielski, włoski, francuski, hiszpański, litewski, czeski, słoweński, serbski, chorwacki, bułgarski, rosyjski. Od 1997 r. pracuje w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu na Mazurach.

(źródło: lesniczowkapranie.art.pl)

UWAGA! Wejście od godz. 16.30.

Przypominamy zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Na terenie Książnicy Podlaskiej obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. Przy wejściu do Książnicy Podlaskiej dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zachowania dystansu i stosowania się do poleceń organizatora.

źródło: Książnica Podlaska

oprac. Aneta Kursa