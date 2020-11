Środa literacka online z Janiną Osewską

Janina Osewska – poetka, fotograf, pedagog, animatorka życia literackiego, regionoznawca. Urodziła się i mieszka w Augustowie. Opublikowała tomiki: W stronę ciszy (2003), Do czasu przyszłego (2007), Tamto (2015) oraz Niebieska chwila (2017). Jej wiersze były tłumaczone na język: angielski, niemiecki, ukraiński, litewski, czeski, mongolski. Publikowała m. in. w „Toposie”, „Borussii”, „Wiadomościach Literackich”, „Azurii” (Australia), tygodniku kulturalnym „Šiaurės Atėnai” (Litwa), tygodniku „Literatūra ir menas” (Litwa), piśmie internetowym „STOS” (Ukraina), „Dzienniku Polonii w Kanadzie” (Kanada), w „Poems of the World” (USA), „World Poetry 2017” (Mongolia) oraz w antologiach i almanachach w Polsce i za granicą.

Była laureatką międzynarodowego konkursu poezji w USA (2004, 2006) oraz finalistką Stokestown International Poetry Prize w Irlandii (2015). Jej tom Niebieska chwila był nominowany do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI.

Wydała autorski album fotografii „Okruchy” (2011), który otrzymał nominację do tytułu „Najpiękniejsza książka roku 2011” w 52. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz do Athens Photo Festival (2015). Uczestniczyła w zbiorowych wystawach fotografii i miała ponad 20 wystaw indywidualnych.

Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana.

Wydarzenie realizowane w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, współfinansowane przez Instytut Książki.

25 listopada 2020 r, godz. 17:00

facebook.com/ksiaznicapodlaska

źródło: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

oprac. Aneta Kursa