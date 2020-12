Środa Literacka on-line z Martą Cywińską

Marta Cywińska - doktor nauk humanistycznych, poetka, prozaiczka, felietonistka, dziennikarka, krytyk życia społecznego, krytyk literacki. Pisze i publikuje również w języku francuskim (m.in. we Francji, Belgii, Szwajcarii, Kanadzie, Rumunii). Jest autorką kilku wystaw-rekwizytorni do wierszy o tematyce bretońskiej oraz inspirowanych pieśniami truwerów. W latach 2005–2007 była koordynatorem projektu translatorskiego, skupiającego pisarzy i poetów dwujęzycznych z Francji, Hiszpanii, Wenezueli oraz Argentyny. Uhonorowano ją tytułem Ambasadora Poetyckiego prestiżowego kwartalnika francuskiego „Art et Poesie de Touraine”. Jest również Ambasadorem Poetyckim Movimento Poetas del Mundo w Polsce. Ma w swoim dorobku liczne publikacje naukowe oraz popularyzatorskie z zakresu literaturoznawstwa, tanatologii, filozofii, historii wychowania, edukacji patriotycznej, symboliki w sztuce. W 2014 roku została uhonorowana Statuetką Złotego Pióra za „całokształt twórczości literackiej, dziennikarskiej, naukowej oraz za propagowanie idei narodowych i promowanie kultury polskiej na świecie”. Imieniem Marty Cywińskiej nazwano dąb w Lesie Tysiąca Poetów w Vesdun we Francji. Autorka 25 książek: naukowych, literackich, popularyzatorskich – w tym kilku w jęz. Francuskim

Spotkanie z Martą Cywińską odbędzie się na fanpage'u Książnicy Podlaskiej na FB.

Spotkanie zorganizowane w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki. Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.



