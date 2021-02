Spotkanie z Piotrem Nowackim

Piotr Nowacki – zajmuje się tworzeniem komiksów, ilustracji oraz projektów postaci.

Najważniejsze albumy komiksowe, których jest współautorem: "Tainted, It’s Not About That", "Detektyw Miś Zbyś na tropie", "Tim i Miki. W Krainie Psikusów", "Smoczek Loczek", "W koronie. Nie ma miejsca jak dąb", "Marcin Luter. Reformator".

Jego komiksy i ilustracje były i są publikowane w magazynach: „HIRO”, „Fika”, „Abecadło”, „Akademia Malucha”, „Tropami Przyrody”.

W latach 2009-2011 był redaktorem naczelnym magazynu komiksowego „Karton”.

źródło: Książnica Podlaska

oprac.: Władysław Tokarski