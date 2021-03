Spotkanie online z Łukaszem Łukasikiem i Magdaleną Sarat

Łukasz Łukasik - uwielbia fotografować zwierzęta. Swoją przygodę z fotografią przyrodniczą, która okazała się trwającą wiele lat życiową pasją, rozpoczął zainspirowany przez Leszka Krzysztofa Sawickiego – znakomitego polskiego fotografa przyrody. Tak zaczęło się ciągłe poszukiwanie tematów do nowych zdjęć, wędrówki po lesie, zasiadki nad wodą, brodzenie w bagnach i odkrywanie świata dzikiej przyrody… Pierwsze zdjęcia opublikowane na łamach czasopism przyrodniczych stały się początkiem przygody dziennikarskiej oraz współpracy z takimi magazynami, jak: „Przyroda Polska”, „Ptaki Polski”, „Fotonatura”, „Las Polski”, „Echa Leśne” i inne.

Magdalena Sarat - fotograf przyrody z zamiłowania. Każdą wolną chwilę najchętniej spędza w terenie, podglądając przyrodę i robiąc zdjęcia. I nawet kiedy ciało utknie w mieście, jej myśli i serce uciekają w kierunku ukochanych Bagien Biebrzańskich i rodzinnej Puszczy Augustowskiej. Jej zdjęcia i teksty można znaleźć między innymi w magazynach: „Przyroda Polska”, „Ptaki Polski”, jak również w książkach i albumach o tematyce przyrodniczej.

(źródło: Wydawnictwo Poznańskie)

Wydawca o książce „Łosie w kaczeńcach. O czym milczy Biebrza” Łukasza Łukasika i Magdaleny Sarat:

Gdzie można spotkać w Polsce błękitne żaby, a gdzie usłyszeć tokujące cietrzewie? Dlaczego znad Biebrzy zniknęły bataliony? I jak może się zakończyć nieoczekiwane spotkanie z wilkiem?

Czuliście kiedyś ekscytację na myśl, by przespać w samochodzie noc przy ujemnej temperaturze, a później wstać przed świtem i pół dnia czatować na podmokłym terenie w pozycji leżącej?

Zapewne niewielu o tym marzy, a zrozumieć może tylko ten, kto tego doświadczył. Ale efekty możemy podziwiać wszyscy – dzięki fotografom i pasjonatom takim jak Magda i Łukasz, którzy od lat z powodzeniem portretują m.in. zmieniające się Bagna Biebrzańskie.

Znajdziecie tu wiele zaskakujących ciekawostek o przyrodzie, piękne zdjęcia oraz związane z nimi fascynujące historie. Długie godziny spędzone na oczekiwaniach, by upragniony „model” pojawił się przed obiektywem, to zaledwie część wysiłku włożonego w każde zdjęcie. Nie zawsze uda się właściwie wybrać miejsce potencjalnego spotkania, a niekiedy jeden nieostrożny ruch może spłoszyć cel. Czy zatem warto? Zajrzyjcie do książki i przekonajcie się!

Nagrania festiwalowych wydarzeń będą także dostępne na kanale YouTube Książnicy Podlaskiej.

Program festiwalu dostępny jest na stronie internetowej Książnicy Podlaskiej .

Organizator 5. Festiwalu Literackiego „Autorzy i Książki. Podlaskie podsumowanie”: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Stowarzyszenie Szukamy Polski, Wydawnictwo Paśny Buriat.

Patronat medialny: „Epea. Pismo literackie”, Wrota Podlasia, podlaskisenior.pl, TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok, BIA24, „Gazeta Współczesna”.