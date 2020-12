Spotkanie autorskie online z Kają i Tomaszem Grzywaczewskimi

Spotkanie z Kają i Tomaszem Grzywaczewskimi będzie można śledzić na fanpage'u Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego.

O projekcie „Zaginione granice”



To niezwykła opowieść o granicach II Rzeczypospolitej. O tym, jaka pozostała w pamięci ludzi mieszkających dziś w dawnym obszarze nadgranicznym, jak ukształtowała ich tożsamość i życie. 80 lat po jej rozpadzie w podróż jej śladem udali się Tomasz i Kaja Grzywaczewscy. W efekcie powstała książka i strona internetowa będąca szczególną galerią miejsc i postaci.



„Zaginione granice. Śladami II Rzeczypospolitej” to projekt realizowany przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” we współpracy z Tomaszem Grzywaczewskim – podróżnikiem, reporterem zaangażowanym w opisywanie losów ludzi i społeczeństw mieszkających na Wschodzie. Ich losy determinowały zazwyczaj polityka i historia. Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach projektu „ Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”

W ramach projektu przygotowana została strona internetowa (www. borders2rp.com) w czterech językach: angielskim, białoruskim, ukraińskim i rosyjskim. Strona internetowa jest swoistym uzupełnieniem książki Tomasza Grzywaczewskiego „Zaginione granice. Śladami II Rzeczpospolitej”, która ukazała się drukiem w języku polskim 25 listopada 2020 roku.

(źródło: Polonijna Agencja Informacyjna)



Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020 - nowy wymiar”.

O książce Wymazana granica. Śladami II Rzeczpospolitej



Tu nie ma prostych historii i prostych odpowiedzi na trudne pytania. Tu zawsze żyje się niepewnie, coś każe siedzieć na walizkach i spać z otwartymi oczami. To miejsce dobre dla przemytników, uciekinierów i starców. Chociaż tej granicy od dawna już nie ma, życie nadal toczy się przygranicznym rytmem. Granica ciągle tkwi w głowach i we wspomnieniach – zarówno tych, którzy nie dali się wypędzić, jak i tych, których dawno wypędzono.



„Wymazana granica” Tomasza Grzywaczewskiego to reporterska wyprawa wzdłuż granic II RP – od Kaszub, przez Wielkopolskę, Śląsk, Bieszczady, po Kresy Wschodnie, Mazury i Pomorze. Autor odnajduje ostatnich pamiętających przedwojenne granice i ich znikanie – nad Bałtykiem, na Śląsku Cieszyńskim, w wioskach Bojkowszczyzny, wysiedleńców z akcji „Wisła”, ocalonych z rzezi na Wołyniu, mieszkańców dawnych rubieży Polski na Huculszczyźnie, Pokuciu, Polesiu, nad Dźwiną i na krańcach Litwy. Opowieść o tym, jak dziś żyje się przy nieistniejącej granicy, snują także nieliczni dobrowolni strażnicy pamięci oraz młodzi, którzy pragną żyć jak w XXI wieku przystało, ale którym brzemię pogranicza na to nie pozwala.



Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(źródło: czarne.com.pl)



źródło: Książnica Podlaska