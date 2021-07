Ruszyła wypożyczalnia planszówek w Książnicy Podlaskiej

W szerokiej ofercie znajdują się pozycje dla dzieci, młodzieży, a także dla dorosłych. Dostępne są planszówki oraz gry karciane zarówno dla całych rodzin jak i nieco starszych. Można znaleźć również gry towarzyskie, gdzie może grać razem nawet 14 osób. Nie zabraknie także gier edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. W ofercie wypożyczalni znajdują się również gry dla dzieci o specjalnych potrzebach: z niepełnosprawnością wzrokową i ze spektrum autyzmu. Gry podzielone są na kategorie wiekowe: dla najmłodszych od lat 1 do 7, dla nieco starszych od 8 do 15 oraz od 1 do 100 lat.

- Do tej pory z gier można było korzystać tylko na miejscu. Widzimy spore zainteresowanie grami planszowymi. Jest to taki powrót do tego co było kiedyś. To pewnego rodzaju odskocznia od telewizji, smartfonów, tabletów - powiedziała Dorota Łuckiewicz, kierownik Filii nr 15 Książnicy Podlaskiej

Najpierw książka, później gra albo odwrotnie?

Wiele dostępnych gier bazuje na bardzo popularnych seriach czytelniczych np. Kici Koci, Misia i Jej Mali Pacjenci, Tytus Romek i A'Tomek, gry związane z Harrym Potterem

- Zależy nam na tym, aby zachęcać czytelników do korzystania z bibliotek, więc poszerzamy ofertę o inne rodzaje zbiorów specjalnych, ale nie są one oderwane od książek. Wiele z dostępnych gier powstało na podstawie gier, które są pewnego rodzaju quizem z przeczytanej książki. Zachęca to do sięgnięcia po książkę - podsumowała Dorota Łuckiewicz

Planszówki są dostępne w Filii nr 4 (ul. Komisji Edukacji Narodowej 36/4) oraz w Filii nr 15 (ul. M. Curie-Skłodowskiej 14B). Gry mogą bezpłatnie wypożyczać czytelnicy Książnicy Podlaskiej, którzy ukończyli 13 lat. Jeden czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 2 egz. gier planszowych na okres miesiąca, bez możliwości przedłużenia. Gry planszowe nie wliczają się do ilości książek, które można wypożyczyć w jednej agendzie udostępniania zbiorów.

Projekt Wypożyczalni Gier Planszowych został zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 miasta Białegostoku w wysokości 25 000 zł.

tekst, fot.: Paulina Dulewicz