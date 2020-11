„Przystanek Historia” - prelekcja Patrycji Leszczyńskiej

Podczas spotkania wysłuchamy prelekcji Patrycji Leszczyńskiej – pracownika białostockiego oddziału IPN, pt. „Losy tułaczy w obozach na Bliskim Wschodzie, Afryce i Indiach 1942-1945”. Wykład będzie opublikowany na fanpage’u Książnicy Podlaskiej .

Temat prelekcji to losy polskich dzieci, które wiosną i latem 1942 roku zostały ewakuowane z ZSRS do Iranu, a następnie do obozów m.in na terenie Indii, Południowej Afryki i na Bliski Wschód, gdzie mogły doczekać końca wojny. Omówiona zostanie organizacja takich osiedli, warunki w jakich mieszkano, jak dbano o edukację najmłodszych. Poruszona zostanie również kwestia harcerstwa, organizacji czasu wolnego i stosunków z ludnością miejscową, a także losy polskich dzieci z tychże obozów po zakończeniu wojny.

źródło: IPN Oddział w Białymstoku/ Książnica Podlaska

oprac. Aneta Kursa

fot. Kamil Timoszuk archiwum UMWP